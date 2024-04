König Charles will nicht in den Buckingham-Palast ziehen

König Charles und Königin Camilla wollen nicht in den Buckingham-Palast ziehen Der Buckingham-Palast in London steht wie kein anderes Anwesen für die britische Königsfamilie. Bild: IMAGO/SOPA Images Möglicherweise ist König Charles über die aktuellen Renovationsarbeiten im Palast gar nicht so unglücklich. Denn so hat er einen guten Vorwand, bis auf Weiteres im wohnlicheren Clarence House wohnen zu bleiben. Bild: IMAGO/Parsons Media Der Buckingham-Palast ist ein wunderbarer Ort für zeremonielle Anlässe; also wenn sich Menschenmengen auf der Mall, der Prachtstrasse davor, drängen, um den König oder die Königin auf dem berühmten Balkon zu sehen. Bild: IMAGO/Parsons Media König Charles und Königin Camilla wollen nicht in den Buckingham-Palast ziehen Der Buckingham-Palast in London steht wie kein anderes Anwesen für die britische Königsfamilie. Bild: IMAGO/SOPA Images Möglicherweise ist König Charles über die aktuellen Renovationsarbeiten im Palast gar nicht so unglücklich. Denn so hat er einen guten Vorwand, bis auf Weiteres im wohnlicheren Clarence House wohnen zu bleiben. Bild: IMAGO/Parsons Media Der Buckingham-Palast ist ein wunderbarer Ort für zeremonielle Anlässe; also wenn sich Menschenmengen auf der Mall, der Prachtstrasse davor, drängen, um den König oder die Königin auf dem berühmten Balkon zu sehen. Bild: IMAGO/Parsons Media

Der Buckingham-Palast ist eines der grossen Wahrzeichen von London. Doch König Charles und Königin Camilla scheinen nicht viel davon zu halten. Ein Royal-Experte glaubt sogar, dass sie nie dort einziehen werden.

Der Buckingham-Palast in London steht wie kein anderes royales Anwesen für die britische Königsfamilie.

Der Widerspruch dieses berühmten Ortes im Stadtbezirk City of Westminster besteht darin, dass er überhaupt kein Zuhause ist.

Er gehe davon aus, dass König Charles und Königin Camilla nicht vom Clarence House in den Buckingham-Palast umziehen werden, offenbart nun ein Royal-Experte. Mehr anzeigen

Diese Immobilienanzeige würde nicht schlecht klingen: Grosszügiges Anwesen in bester Citylage. Im Haus befinden sich 775 Räume, davon 19 Staatsgemächer, 92 Arbeits-, 52 Schlaf- und 78 Badezimmer.

Die Innenausstattung ist äusserst elegant gehalten. Es finden sich exquisite Möbelstücke aus England und Frankreich. Zudem ist ein Privatpark mit Tennisplatz vorhanden und ein kleiner See.

Der Buckingham-Palast in London steht wie kein anderes royales Anwesen für die britische Königsfamilie. Er ist seit 1837 die offizielle Residenz der Monarch*innen – doch eingezogen ist schon länger niemand mehr.

Aktuell wird der Palast aufwendig renoviert. Die Bauarbeiten sollen noch bis 2027 dauern. Sie sind mit einem Budget von 369 Millionen Pfund (rund 411 Millionen Franken) veranschlagt.

Ein wunderbarer Ort für zeremonielle Anlässe

Der Buckingham-Palast ist ein wunderbarer Ort für zeremonielle Anlässe; also wenn sich die Menschen auf der Mall, der Prachtstrasse davor, drängen, um dem König oder der Königin auf dem Balkon zu huldigen.

Der grosse Widerspruch dieses Ortes im Londoner Stadtbezirk City of Westminster besteht darin, dass er überhaupt kein Daheim ist.

Mit dem Wechsel auf dem britischen Thron im Herbst 2022 stand auch die Frage im Raum, wie König Charles III. den Palast in Zukunft nutzen werde.

Er gehe davon aus, dass Charles und seine Frau Königin Camilla nicht aus dem Clarence House umziehen werde, sagt Royal-Experte Hugo Vickers auf dailymail.co.uk. Charles’ aktuelle Residenz sei ein schöneres Zuhause, «ein prächtiges Stadthaus mit einem grossen Garten mitten in London».

Seit seiner Krönung kann man Charles immer wieder dabei beobachten, wie er die kurze Strecke zum Buckingham-Palast in einer Limousine zurücklegt und diesen für formelle Anlässe, etwa für Staatsbankette, nutzt.

«Eine Mischung aus Prunkräumen und Büros»

«Der Buckingham-Palast ist eine Mischung aus Prunkräumen für formelle Anlässe und Büros für das dort arbeitende Personal», so Vickers. Die Mitglieder der königlichen Familie verfügen über Zimmer auf verschiedenen Etagen, die über eine Reihe von Korridoren zugänglich sind – ähnlich wie in einem Hotel.

«Und genau so sieht es aus – ein grosses zugiges edwardianisches Hotel», erklärt der Experte weiter.

Und so wundert es nicht, dass die 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. zu ihrer Zeit anfänglich ebenfalls im Clarence House wohnte. In der Folge bestand der britische Premierminister Winston Churchill jedoch darauf, dass sie in den Buckingham-Palast zieht, da dieser die offizielle Residenz der Monarch*innen ist.

Möglicherweise ist König Charles also über die aktuellen Renovationsarbeiten im Palast gar nicht so unglücklich. Denn so hat er einen guten Vorwand, bis auf Weiteres in Clarence House wohnen zu bleiben.

