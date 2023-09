Dominique Rinderknecht: «In Kapstadt fühle ich mich so frei wie nie zuvor» Kapstadt ist seit Mai 2021 Dominique Rinderknechts zweite Heimat. Hier lebt sie als Auswandererin mit ihrem Verlobten. Als Designerin hat sie viele neue Projekte am Start. blue News hat sie in ihrer Werkstatt besucht. 21.03.2023

Ex-Miss Dominique Rinderknecht hat in Südafrika ihre ersten beiden Schmuckkollektionen heraus und will nun ihren Hochzeitsring designen. blue News besuchte sie im März in Kapstadt in ihrem Atelier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ehemalige Miss Schweiz Dominique Rinderknecht ist nach Südafrika ausgewandert. Dort lebt sie mit ihrem Verlobten Drew Gage in Kapstadt. Der Südafrikaner ist Pilot, Musiker und Unternehmer.

Dominique Rinderknecht ist bereits Modedesignerin. Jetzt hat sie ihre erste Schmuckkollektion lanciert.

blue News besuchte die ehemalige Miss im März 2023 in ihrer Werkstatt in Kapstadt. Dabei verriet Rinderknecht, was sie am meisten aus der Schweiz vermisst. Mehr anzeigen

Von der Ex-Miss-Schweiz zur Goldschmiedin: Dominique Rinderknecht bringt ihre ersten beiden Schmuckkollektionen heraus. Sie hat sich dabei von den Schweizer Bergen und der Liebe inspirieren lassen.

«Ich bin ja aktuell in Südafrika, und natürlich habe ich manchmal Heimweh», sagte die 34-Jährige dem «SonntagsBlick». Auch wenn es in Kapstadt bekanntlich Berge gebe, seien diese nicht mit denen in der Schweiz vergleichbar.

Dass sie ihre zweite Kollektion der Liebe gewidmet hat, habe mit der ihr wichtigen Selbstliebe, der Liebe zu andern und natürlich mit ihrem Verlobten Drew Gage (32) zu tun, einem südafrikanischen Piloten und Musiker. Ein besonders wichtiges Schmuckstück – ihren Trauring – will Dominique Rinderknecht allerdings nur designen. Fertigen lässt sie die Ringe von jemand anderem.

Heiratstermin ist noch offen

«Ich freue mich auf den Moment, an dem wir zusammen die Ringe bei einer Goldschmiede abholen», sagte Rinderknecht. Wann und wo ihre Hochzeit mit Drew Gage stattfindet, ist noch offen.

Das vermisst Dominique Rinderknecht aus der Schweiz