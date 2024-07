Sascha Hehn und Gloria Krass haben sich getraut: Der Ex-«Traumschiff»-Kapitän und seine langjährige Partnerin verrieten in einem Interview, dass sie sich das Jawort gegeben haben – und das bereits vor zwei Jahren.

Hehn startete seine Karriere in den 1960er-Jahren. International bekannt wurde er in den 1980er-Jahren durch seine Rollen in den TV-Serien «Die Schwarzwaldklinik» und «Das Traumschiff».