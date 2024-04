Ex von Prinzessin Stéphanie von Monaco mit 59 Jahren gestorben

Jean-Yves Le Fur mit 59 Jahren gestorben Der französische Geschäftsmann Jean-Yves Le Fur ist am Osterwochenende 2024 mit 59 Jahren in Paris gestorben. Hier an einer Veranstaltung im November 2013 mit seiner Frau Małgosia Bela, ein polnisches Model. Bild: IMAGO/ABACAPRESS In den 1990ern war Jean-Yves Le Fur für sieben Monate mit Stéphanie von Monaco liiert. Bild: imago images/Horst Galuschka Jean-Yves Le Fur (Mitte) ist im französischen Jetset ein bekannter Name. 2015 feierte er mit seinen Freunden eine Party. Darunter Musikproduzent Mark Ronson. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Jean-Yves Le Fur mit 59 Jahren gestorben Der französische Geschäftsmann Jean-Yves Le Fur ist am Osterwochenende 2024 mit 59 Jahren in Paris gestorben. Hier an einer Veranstaltung im November 2013 mit seiner Frau Małgosia Bela, ein polnisches Model. Bild: IMAGO/ABACAPRESS In den 1990ern war Jean-Yves Le Fur für sieben Monate mit Stéphanie von Monaco liiert. Bild: imago images/Horst Galuschka Jean-Yves Le Fur (Mitte) ist im französischen Jetset ein bekannter Name. 2015 feierte er mit seinen Freunden eine Party. Darunter Musikproduzent Mark Ronson. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Der ehemalige Lebensgefährte von Prinzessin Stéphanie von Monaco, Jean-Yves Le Fur, ist mit 59 Jahren gestorben. Der Geschäftsmann war in Frankreich eine Persönlichkeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der französische Geschäftsmann Jean-Yves Le Fur ist am Ostersonntag in einem amerikanischen Spital in Neuilly-sur-Seine mit 59 gestorben.

Seine Ex-Frau, Regisseurin und Schauspielerin Maïwenn, hat sich mit einem emotionalen Post am 2. April von Le Fur auf Social Media verabschiedet. Auch Ex-Model und Sängerin Carla Bruni trauert öffentlich.

Le Fur war in den 1990ern sieben Monate mit Stéphanie von Monaco verlobt. Mehr anzeigen

Am Ostersonntag ist Le Fur 59-jährig in einem französischen Spital gestorben. Die französische Zeitung «Le Monde» schreibt, dass der Geschäftsmann in einem Spital in einem Pariser Vorort an einer «Krankheit» gestorben sei. Näheres dazu ist nicht bekannt.

Jean-Yves Le Fur war ein umtriebiger Geschäftsmann. In den 1990ern geriet er wegen seiner Beziehung zu Stéphanie von Monaco in die Schlagzeilen.

Mit einem herzzerreissenden Post verabschiedet sich am 2. April Regisseurin und Schauspielerin Maïwenn Le Besco von Jean-Yes Le Fur auf Instagram. Maïwenn und Le Fur waren von 2002 bis 2004 verheiratet.

«Wir sind alle am Boden zerstört»

Maïwenn schreibt auf Social Media: «Jean-Yves Le Fur, die Liebe meines Lebens, der Vater meines Sohnes Diego, der Stiefvater meiner Tochter Shanna, ist am Sonntagmorgen in meinen Armen und denen unseres Sohnes von uns gegangen.»

Zudem sollen auch Frédérick, sein älterer Bruder, und Jaky, sein lebenslanger Freund, bei ihm gewesen sein. Maïwenn beendet ihren Post so: «Wir sind alle am Boden zerstört.»

Carla Bruni: «Ruhe in Frieden, mein Freund»

Auch das ehemalige Model und Sängerin Carla Bruni hat sich zum Tode von Le Fur auf Social Media geäussert. Sie schreibt: «Ruhe in Frieden, mein Freund. Ich finde kaum Worte, um mich von dir zu verabschieden. Aber du bist gegangen, wie du gelebt hast: zu schnell. Du bist auch mit einem Stück unserer Jugend gegangen.»

Jean-Yves Le Fur hat Ende der 1990er-Jahren das Frauenmagazin «DS» und «Numéro» gegründet. 2013 war er Co-Herausgeber der kultigen Männerzeitschrift «Lui». Zudem war er Direktor einer Modelagentur und Produzent von TV-Dokumentationen über bekannte Models. 1995 erschien auf TF1 seine Doku über Claudia Schiffer.

