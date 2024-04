Meghan will ihre Kinder nicht nach England bringen

Herzogin Meghan soll nicht mit ihren Kindern nach Grossbritannien reisen wollen. Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Prinzessin Kate soll Herzogin Meghan vorgeschlagen haben, ihre Kinder nach Grossbritannien zu bringen, um das angespannte Verhältnis der Familien zu lockern. Meghan soll dieses Angebot abgelehnt haben.

blue News Redaktion Franziska Pahle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry wird im März wieder nach England reisen.

Laut dem Royal-Autor Tom Quinn soll Prinzessin Kate Meghan vorgeschlagen haben, mit den Kindern ebenfalls zu kommen.

Doch Meghan will Archie und Lilibet nicht nach England bringen. Mehr anzeigen

Prinz Harry wird im kommenden Monat wieder nach Grossbritannien reisen. Der Grund: Am 8. Mai findet in der Londoner St. Paul's Cathedral ein Gottesdienst statt – zum zehnjährigen Jubiläum der Invictus Games.

Die Invictus Games wurden 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um ein internationales Sportereignis für Soldaten, die Verletzungen im Einsatz und Dienst oder durch Erkrankungen an Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben.

Der Royal-Autor Tom Quinn sagt nun laut «Mirror», dass Prinzessin Kate und Prinz William den abtrünnigen Royals ein Friedensangebot gemacht hätten.

Meghan will Kinder nicht nach Grossbritannien bringen

So sollen sie Prinz Harry und Herzogin Meghan vorgeschlagen haben, dass sie mit ihren Kindern Archie und Lilibet nach Grossbritannien kommen sollen. So hätten sie und die drei Kinder von Kate und William Zeit miteinander verbringen können.

Ein Vorschlag, den Meghan abgelehnt haben soll. Quinn sagt: «Meghan würde die Kinder auf keinen Fall nach Grossbritannien bringen.» Der Vorschlag habe bisher zu nichts zu geführt.

Prinz Harry sorgt sich um Sicherheit seiner Familie

Denn: Prinz Harry ist in Sorge um die Sicherheit seiner Familie. Der royale Polizeischutz steht ihm seit seinem Rückzug nicht mehr zu. Darum wird erwartet, dass Meghan und die Kinder in den USA zurückbleiben werden.

Als Prinz Harry das letzte Mal im Februar in London war, um seinen krebskranken Vater König Charles zu besuchen, haben er und Prinz William sich nicht gesehen.

Kurz darauf sagte Prinz Harry bei einem Auftritt bei Good Morning America: «Meine Familie und mein Leben in Kalifornien ist so, wie es ist.» Er habe weitere Reisen geplant. «Die führen mich durch Grossbritannien oder zurück nach Grossbritannien, also werde ich so oft wie möglich vorbeikommen und meine Familie besuchen.»

Er sei «dankbar», dass er in Flugzeug steigen könne, um seine Familie zu sehen. «Ich liebe meine Familie», betonte er damals.

