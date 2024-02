Emma Heming Willis wird 2025 ein Buch über Demenz herausbringen. Ihr Mann, Actionstar Bruce Willis, musste wegen seiner Erkrankung seine Karriere beenden. Das Bild entstand 2019 an einer Filmpremiere. imago images/UPI Photo

Emma Heming Willis, die Frau des erkrankten Actionstars Bruce Willis, bringt ein Buch über Demenz heraus. Im Ratgeber gewährt sie Einblicke in den Alltag mit ihrem Mann und gibt Tipps.

Emma Heming Willis, die Frau von Actionstar Bruce Willis, wird 2025 ein Buch über Demenz herausbringen.

Der Schauspieler ist an Demenz erkrankt und musste deshalb seine Karriere beenden.

Das Buch ist ein Ratgeber für die Angehörigen, die Demenzerkrankte pflegen. Diese Krankheit könne eine ganze Familie in den Grundfesten erschüttern, sagt Emma Heming Willis. Mehr anzeigen

Die Frau des an Demenz erkrankten Schauspielers Bruce Willis, Emma Heming Willis, hat ein besonderes Projekt in der Pipeline. Sie bringt ein Buch über die Pflege heraus. «Demenz betrifft nicht nur deinen Angehörigen, sondern kann eine ganze Familie in deren Grundfesten erschüttern», teilte Heming Willis am Montag in einer Stellungnahme mit.

Ihr habe es geholfen, «die richtigen Ressourcen zu identifizieren», um sich zu informieren. «Ich will das an die nächste Person weitergeben können, die sich hier wiederfindet.»

Das Buch soll 2025 erscheinen, einen Titel hat es noch nicht. Veröffentlicht wird es über die Verlagsmarke The Open Field, die Teil von Penguin Random House ist.

Geleitet wird diese von der Journalistin Maria Shriver, Nichte des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy und Ex-Frau des früheren kalifornischen Gouverneurs Arnold Schwarzenegger.

In dem Buch soll Heming Willis persönliche Geschichten mit Interviews und Expertenrat kombinieren.

«Ich bin so stolz auf die Art und Weise, wie sie ihre Stimme nutzt, um anderen zu helfen», teilte Shriver mit. «Pflegekräfte sind unbesungene Helden in unserer Gesellschaft – sie brauchen Beratung, Unterstützung, Wissen, zusätzlich zu Gemeinschaft und einem Wegweiser.»

