Für Harry «steht die Tür offen», doch «Meghan ist toxisch»

König Charles III. habe «die Tür für Harry stets offen gelassen», meint ein Royal-Experte – trotz der familiären Fehde. Für Meghan sei das allerdings nicht der Fall, «sie ist toxisch».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anfang Mai reist Harry zum ersten Mal nach der Krebsdiagnose von Prinzessin Kate zurück in die Heimat.

Der Prinz wird wahrscheinlich ohne seine Ehefrau am zehnten Jubiläum der «Invictus Games» teilnehmen.

Ein Treffen mit Charles schliesst ein Royal-Experte nicht aus: «Die Tür stand Harry stets offen», doch für Meghan sei sie geschlossen. Mehr anzeigen

Der Herzog von Sussex kehrt für das zehnte Jubiläum seiner «Invictus Games» in die Heimat zurück – und wolle «zweifellos» seinen Vater treffen. Das schreibt der Royal-Kolumnist Richard Fitzwilliams bei der britischen «Sun».

Wie ein Sprecher der «Invictus Games» bestätigte, besucht Prinz Harry am 8. Mai eine Zeremonie in der Kathedrale von St. Paul. Jene ehre ein Jahrzehnt des Sportevents, der «so vielen Menschen geholfen hat».

Es ist die erste Rückkehr nach Grossbritannien, seit Kate ihre Krebsdiagnose am 22. März öffentlich gemacht hatte. Ob Meghan an der Feier teilnehmen wird, das ist bisher noch offen – auch die Kinder Archie und Lilibet seien daher noch nicht als Gäste aufgelistet.

Situation innerhalb der Familie hat sich verändert

Fitzwilliams: «Ich habe keine Sekunde gedacht, dass Meghan kommt. Sie erfährt hier grossen Gegenwind und die Presse würde sich darauf stürzen.» Das sei für den wohltätigen Zweck der «Invictus Games» schädlich.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie nicht erscheint – aber es scheint sehr unwahrscheinlich, so Fitzwilliams. Die Herzogin von Sussex war seit der Beerdigung von Königin Elizabeth II. nicht mehr in Grossbritannien – das war im September 2022.

Die Einladung zur Krönung von Charles hat sie aufgrund des vierten Geburtstags ihres Sohns Archie abgelehnt.

Ein mögliches Treffen von Charles und Harry kommentiert Richard Fitzwilliams mit den Worten: «Der König hat die Tür für Harry immer offen gelassen, aber das heisst nicht, dass der Prinz einen warmen Empfang erhält.»

Die Situation in der Royal Family habe sich in den letzten Wochen ja drastisch verändert, ein Treffen wäre also nicht sehr überraschend.

«Sie traut den Sussexes nicht»

Bezüglich William und Kate schlägt der Royal-Experte allerdings einen anderen Ton an: «Kate befindet sich gerade in Krebsbehandlung, da scheint ein kontroverser Besucher eher unwahrscheinlich. Zwischen Harry und William herrscht zudem stets Schweigen, das lässt sich nicht kurzerhand lösen.»

Und er fügt an: «Die königliche Familie traut den Sussexes nicht. Meghan ist toxisch.» Natürlich gehe er nicht davon aus, das Paar lanciere eine weitere Attacke, «aber Vertrauen muss man sich langsam und stetig zurückverdienen».

Prinz Harry kann seine Herkunft nicht ignorieren und er weiss, was er seiner Familie zu verdanken hat. «Vielleicht halten die Sussexes eine Überraschung parat, wer weiss», schliesst Fitzwilliams seinen Kommentar.

