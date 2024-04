13. Hochzeitstag von William und Kate So zeigten sich Prinz William und Kate Middleton an ihrem ersten Auftritt nach der Verlobung in Trearddur Bay in Grossbritannien. Die damals 29-Jährige öffnete eine Flasche Champagner, um am dortigen Hafen ein Boot einzuweihen. Bild: IMAGO/Avalon.red Kate trug denselben Verlobungsring wie schon damals Prinzessin Diana. Bild: IMAGO/Avalon.red Am 29. April 2011 war es dann soweit: Aus Kate Middleton wurde Prinzessin Catherine, als sie Prinz William in der Westminster Abbey das Jawort gibt. Anschliessend küssten sie sich auf dem Balkon des Buckingham Palace. Bild: imago stock&people In den folgenden Jahren – hier an den Olympischen Spielen 2012 in London – zeigten sich William und Kate stets glücklich und sehr nahe. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Eines ihrer Lieblingsdomizile ist das Norfolk-Anwesen Anmer Hall. Dort verbringen der Prinz und die Prinzessin von Wales viel Zeit mit ihren Kindern und weg von der Öffentlichkeit. Bild: IMAGO/Paul Marriott 13. Hochzeitstag von William und Kate So zeigten sich Prinz William und Kate Middleton an ihrem ersten Auftritt nach der Verlobung in Trearddur Bay in Grossbritannien. Die damals 29-Jährige öffnete eine Flasche Champagner, um am dortigen Hafen ein Boot einzuweihen. Bild: IMAGO/Avalon.red Kate trug denselben Verlobungsring wie schon damals Prinzessin Diana. Bild: IMAGO/Avalon.red Am 29. April 2011 war es dann soweit: Aus Kate Middleton wurde Prinzessin Catherine, als sie Prinz William in der Westminster Abbey das Jawort gibt. Anschliessend küssten sie sich auf dem Balkon des Buckingham Palace. Bild: imago stock&people In den folgenden Jahren – hier an den Olympischen Spielen 2012 in London – zeigten sich William und Kate stets glücklich und sehr nahe. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Eines ihrer Lieblingsdomizile ist das Norfolk-Anwesen Anmer Hall. Dort verbringen der Prinz und die Prinzessin von Wales viel Zeit mit ihren Kindern und weg von der Öffentlichkeit. Bild: IMAGO/Paul Marriott

Prinz William und Prinzessin Kate sind seit über 20 Jahren ein Paar, heute feiern sie ihren 13. Hochzeitstag. Nach einem turbulenten Jahr haben sie immerhin noch sich selbst.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz William und Prinzessin Kate haben sich heute vor 13 Jahren das Jawort gegeben.

Rund zwei Milliarden Menschen verfolgten damals die Hochzeit des Thronfolgers der britischen Monarchie.

Die Ehe ist noch immer felsenfest, doch das vergangene Jahr war wohl eines der schwierigsten. Mehr anzeigen

Die letzten zwölf Monate waren für den Prinzen und die Prinzessin von Wales kein Zuckerschlecken. Nach unzähligen Glücksmomenten befinden sie sich heute – nach 13 Jahren Ehe – in wohl einem der düstersten Jahre bisher.

Doch selbst in einer solchen Zeit gab es einige Lichtblicke, unter anderem die Besteigung des Throns von König Charles III. und Königin Camilla.

Prinz William und Kate Middleton begegneten sich zum ersten Mal an der Universität St. Andrews im Jahr 2001. Damals begannen sie beide ihr Studium in Kunstgeschichte. Während dieser Zeit wohnten sie zusammen in einer WG und besuchten gemeinsam Partys. Was als Freundschaft begann, entwickelte sich zu Liebe – gerade auch, als die Fernbeziehung von William zu Arabella Musgrave in die Brüche ging.

«Waity Katie» erhält doch noch einen Heiratsantrag

Zwar machten sich damals Gerüchte breit, dass William und Kate mit Dating angefangen hätten – doch Beweise gab es noch keine. Erst im März 2004 bestätigten sich die Vermutungen: Kate genoss da nämlich zum ersten Mal gemeinsam mit William, Harry und Charles Ferien in der Schweiz. In Klosters im Kanton Graubünden wurde die Beziehung von Prinz William zur bürgerlichen Kate Middleton öffentlich gemacht.

In den folgenden Jahren waren William und Kate zudem zweimal kurz getrennt. Während der acht gemeinsamen Jahre amüsierten sich britische Medien zudem über den «längst überfälligen Heiratsantrag» und bezeichneten die zukünftige Prinzessin als «Waity Katie», also «wartende Katie».

13 Jahre verheiratet, seit wohl 20 Jahren ein Paar

Am 16. November 2010 war es dann doch so weit: William hielt um Kates Hand an, die Hochzeit erfolgte am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London. Ganze zwei Milliarden Menschen verfolgten die Zeremonie live am Fernsehen, gekostet hat es 60 Millionen Franken.

Nun, 13 Jahre später, haben William und Kate drei Kinder: George (10), Charlotte (8) und Louis (6).

Die felsenfeste Ehe sieht sich heute mit neuen, damals unvorhersehbaren Schicksalen konfrontiert. 2024 begann mit einer Bauchoperation bei Kate, daraufhin folgte die Krebsdiagnose der Prinzessin. Fast zeitgleich machte auch König Charles III. dieselbe Erkrankung öffentlich.

Beide sind momentan in Behandlung, die Royal Family ist reduziert, eine grosse Last weilt auf den Schultern von William. Dennoch dürfte das Ehepaar diesen besonderen Tag wohl angemessen feiern – mit einem Moment der Ruhe in turbulenten Zeiten.

