Alexandre Grimaldi gab der französischen Zeitschrift «Point de Vue» ein Interview und spricht darin über seinen Vater Fürst Albert. Bild: Imago/PanoramiC

Alexandre Grimaldi, der Sohn von Fürst Albert, tritt nicht oft ins Rampenlicht. Nun spricht er überraschend in einem Interview über seinen Vater und seine Kindheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alexandre Grimaldi ist der Sohn von Fürst Albert und Nicole Coste.

Vier Monate nach seiner Geburt erkannte der Royal Alexandre als seinen Sohn an.

Ihr Verhältnis sei gut, erklärt Alexandre Grimaldi in einem aktuellen Interview. Mehr anzeigen

Es ist keine einfache Zeit für das Fürstenhaus. Fürst Albert versucht alles, um das Fürstentum nach schweren Korruptionsvorwürfen zu schützen.

Zudem sorgt seine Ehe mit seiner Frau Charlène immer wieder für Schlagzeilen. Sie verbrachte krankheitsbedingt im Jahr 2021 mehrere Monate in Südafrika.

Mitten in diesem Trubel tritt nun Fürst Alberts unehelicher Sohn Alexandre Grimaldi ins Rampenlicht. Am 24. August feiert er seinen 20. Geburtstag – und gab gemeinsam mit seiner Mutter Nicole Coste dem französischen Magazin «Point de Vue» ein Interview.

Grimaldi ziert Zeitschriften-Cover

Und nicht nur das: Alexandre Grimaldi ist auf dem Cover der Zeitschrift zu sehen. Sein Mami postete stolz ein Instagram-Bild des Magazins auf ihrem Instagram-Account.

In dem Gespräch verrät er, dass er sich bis heute an der Bezeichnung «unehelicher Sohn» störe. Der Grund: «Als ich geboren wurde, war keiner meiner Eltern in einer anderen Ehe und sie haben keinen Ehebruch begangen.» Und er ergänzt: «Dieses Wort zu benutzen, ist eine Beleidigung.»

Es sei eine Ehre für ihn, den Nachnamen seines Vaters zu tragen. «Kulturell gesehen, trägt man den Namen seines Vaters, wenn man seit seiner Geburt anerkannt ist (...). Ich habe mich nie Coste oder Coste-Grimaldi genannt.»

Alexandre Grimaldi trägt seinen Vater im Herzen

Alexandre Grimaldi stammt aus der Affäre zwischen Fürst Albert und Nicole Coste. Daraus machte der Royal nie ein Geheimnis. Als Alexandre vier Monate alt war, erkannte er ihn offiziell als Sohn an.

Bis heute sollen die beiden ein gutes und inniges Verhältnis zueinander haben. «Mein Vater ist in meinem Herzen, genau wie meine Mutter. Beide sind fürsorgliche Eltern.» Und er fügt hinzu: «Ich habe dieses Glück.»

