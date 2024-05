Schauspieler Ian Gelder starb im Alter von 74 Jahren. (Archivbild) Bild: Imago/Matrix

Der britische Schauspieler Ian Gelder ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Management am Dienstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London.

SDA

Gelder war vor allem für seine Rolle als Kevan Lannister in der Fantasy-Serie «Game of Thrones» bekannt.

Der Schauspieler starb infolge einer Krebserkrankung Mehr anzeigen

Schauspieler Ian Gelder ist tot. Das berichten englische Medien übereinstimmend.

Demnach starb Gelder bereits am Montag im Alter von 74 Jahren. Der Brite war vor allem für seine Rolle als Kevan Lannister in der Fantasy-Serie «Game of Thrones» bekannt.

«Er war ein bewundernswerter Mensch, ein grossartiger Schauspieler und wird von seinen Kollegen und allen, die ihn liebten, schmerzlich vermisst werden», heisst es in der Mitteilung seines Managements.

Mittlerweile hat auch Ehemann Ben Daniels den Tod auf Instagram bestätigt.

«Mit grosser Trauer und mit einem in Millionen Stücke gebrochenen Herzen verfasse ich diese Zeilen, um den Tod meines geliebten Mannes und Lebensgefährten Ian Gelder bekannt zu geben», schreibt Daniels.

Gelder starb demnach infolge einer Krebserkrankung. Erst im vergangenen Dezember habe er die Diagnose erhalten, erklärt sein Ehemann und fügt hinzu:

«Keiner von uns hatte eine Ahnung davon, wie schnell es gehen würde.»

