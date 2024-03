Nathalie Volk muss nächste Woche vor Gericht erscheinen. Covermedia

Ihre Strandferien auf den Malediven könnten ein dramatisches Nachspiel für Nathalie Volk haben: Die einstige «Germany's Next Topmodel»-Teilnehmerin muss sich vor Gericht verantworten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nathalie Volk, ehemalige Teilnehmerin der Castingshow «Germany's Next Topmodel», muss in der kommenden Woche vor Gericht antraben.

Der Freundin von Unternehmer Frank Otto wird vorgeworfen, eine Urkunde – einen Impfpass – gefälscht zu haben.

Es geht um eine Malediven-Reise Anfang 2022. Zu diesem Zeitpunkt durften nur Covid-Geimpfte ins Flugzeug steigen. Mehr anzeigen

Die Ferienbräune ist längst verblasst, der Mann von damals ist auch nicht mehr an ihrer Seite: Und dennoch wirken die Ferien auf den Malediven, die Nathalie Volk (27) Anfang 2022 mit ihrem damaligen Freund machte, bis heute nach.

Denn sie brachten der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin jetzt einen Gerichtstermin ein.

Der Freundin des Hamburger Unternehmers Frank Otto (66) wird Urkundenfälschung vorgeworfen. Der Impfpass, mit dem sie auf Reisen ging, soll gefälscht gewesen sein, was den Behörden bei der Rückkehr nach Deutschland aufgefallen sei. Zum Zeitpunkt des Fluges durften nur geimpfte Personen ein Flugzeug besteigen.

Die Zeitung «Bild» erfuhr damals von der Bundespolizei: «Ich kann bestätigen, dass die Bundespolizei am 30. Januar ein Ermittlungsverfahren wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse gegen eine Deutsche einleitete, die bei ihrer Ankunft aus Malé einen mutmasslich gefälschten Impfausweis vorlegte.» Der Oberstaatsanwalt beim Amtsgericht Frankfurt hat dem Blatt die Anklage bestätigt.

Aus dem Traumurlaub wird ein Albtraum

Die Traumferien könnten mehr als zwei Jahre nach ihrer Rückkehr zum Albtraum für Volk werden, denn im schlimmsten Fall kann dem Model mit dem bewegten Lebenslauf (Nathalie soll laut Frank Otto zurzeit in Australien Medizin studieren) sogar eine Haftstrafe aufgebrummt werden. Es gilt aber die Unschuldsvermutung.

Dabei hatte sich der Ausflug auf die Malediven nach dem Auflösen ihrer Verlobung mit dem Rocker Timur in der Türkei so traumhaft angehört. Das Model, das auf Instagram als Miranda DiGrande unterwegs ist, schwebte an der Seite von Unternehmer Sammy Levy frisch verliebt im siebten Himmel.

«Wir geniessen unsere gemeinsame Zeit, da er auch wie ich viel beschäftigt ist als Unternehmer», erklärte sie der «Gala» damals in Paarinterview. «Sammy ist interessant und geheimnisvoll. Ich liebe es, Zeit mit ihm zu verbringen. Ausserdem ist er vergleichsweise zu meinen Ex-Partnern überaus intelligent.»

Mittlerweile ist sie wieder mit Frank Otto zusammen, der sich dann wohl doch für ihre Ansprüche als intelligent genug erwiesen hat. In der kommenden Woche muss Nathalie Volk vor Gericht erscheinen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bötschi fragt Roberto Blanco: «Die Schweizer sind sehr korrekt – und haben gerne Spass» Roberto Blanco lebt seit 2016 im Thurgau. Der 86-jährige Entertainer gilt als Frohnatur. Ein Gespräch über die Schweiz, das Leben auf der Bühne, und warum seine Hautfarbe immer die beste Werbung für ihn war. 12.03.2024

Schlangenfrau und Meteo-Moderatorin Nina Burri: «Es ist ein sehr einsamer Beruf» Schlangenfrau Nina Burri ist neu Wetterfee im lokalen Fernsehen. blue News erzählt die Bernerin, warum es ein Vorteil ist, dass sie keine Meteo-Ausbildung hat. Und wo sie sich in Zukunft sieht. 07.03.2024

Covermedia/che