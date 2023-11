Nathalie Volk und Frank Otto führen wieder eine Fernbeziehung. Er lebt in Deutschland, sie inzwischen in Australien. Imago

Model Nathalie Volk feierte eben noch ihr Liebes-Comeback mit Unternehmer Frank Otto, doch jetzt ist sie schon wieder weg. In Australien widmet sie sich jetzt ihrem Medizin-Studium.

Nathalie Volk ist nach Australien ausgewandert, um dort Medizin zu studieren.

Dort fühle sie sich wie in Deutschland in den 80er-Jahren, sagt ihr Freund Frank Otto.

Der Unternehmer will derweil ins LNG-Geschäft (Anm. d. R.: flüssiges Erdgas) einsteigen.

Nathalie Volk (26) lebt auf einmal am anderen Ende der Welt. In Australien ticken die Uhren noch anders, freut sich das Model, das in Down Under Medizin studiert.

Und wie war das mit ihrer Rückkehr zu ihrer grossen Liebe, die sie im Herbst 2022 öffentlich zelebrierte? Frank Otto (66) gibt sich verständnisvoll und bastelt derweil an seinen eigenen Zukunftsprojekten.

Nathalie Volk hat das Achtziger-Feeling

Wieso eigentlich Australien? Nathalies Freund kann’s erklären: «Sie studiert dort Medizin. Nathalie hat mir gesagt, es ist für sie dort wie in Deutschland in den 80ern», sagte er zu «Bild».

Auf die Nachfrage, wie sich die 1997 Geborene plötzlich in den Achtzigern wiederfindet, hat er auch eine Erläuterung parat: «Ja, aber das Gefühl, es geht ja um das Feeling, was jeder dort bekommt. Das kann ich schon gut verstehen. Australien ist schon sehr lässig.»

Der Liebe soll die grosse Entfernung keinen Abbruch tun: «Unsere Beziehung ist gut. Auch wenn wir uns aktuell wenig sehen können. Wir sind das gewohnt», sagte der Unternehmer. «Wir telefonieren viel oder machen Facetime. Es ist okay. Es ist gut. Keine Krise.»

Und dass Nathalie sich einem naturwissenschaftlichen Studium widmet, findet er super: «Das müsste sie eigentlich selbst erzählen, aber ich mache es jetzt mal. Was kaum einer weiss, ihr Grossvater hat 1957 in Russland den Hund Laika mit ins All geschickt. Das war ja eine grosse Sache, das erste Lebewesen im Weltraum. Auch ihre Mutter ist studierte Mathematikerin, die dann Physikerin wurde. Das wissenschaftliche Verständnis liegt in der Familie.»

Bei Frank Otto kommt keine Langeweile auf

Auch wenn der Unternehmer ohne seine Nathalie auskommen muss, beklagt er sich nicht. Schliesslich hat er selbst genug zu tun, soll «Bild»-Berichten zufolge ins LNG-Geschäft einsteigen. (Anm. d. R.: LNG steht für «Liquefied Natural Gas», also verflüssigtes Erdgas. In flüssigem Zustand kann es in Schiffen transportiert werden und braucht keine Pipelines. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat LNG stark an Bedeutung gewonnen.)

Ob er tatsächlich noch mit Nathalie zusammen ist – keiner weiss es. Immerhin liess die ihre Fans bereits im Mai aufhorchen, als sie in einer Instagram-Fragerunde auf die Frage, ob sie einmal heiraten wolle, antwortete: «Ja, wenn der richtige Mann kommt.»

Zu dem Zeitpunkt weilte Nathalie Volk laut «T-Online» in Thailand, bevor es sie nach Australien zog. Noch weiter weit weg von Franks Heimatstadt Hamburg.

