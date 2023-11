Wusstest du, dass Gottschalk in einer Erotik-Komödie mitwirkte? Schauspieler, Rapper und beinahe ESC-Kandidat: Thomas Gottschalk kann mehr als nur «Wetten, dass..?». Aber wetten, dass dir einige Details aus seiner langen Karriere entgangen sind. 20.11.2023

Thomas Gottschalk spricht vor seinem letzten «Wetten, dass..?» in einem Interview über Samuel Koch. Der heute 36-jährige Schauspieler ist seit seinem Unfall in der TV-Show im Dezember 2010 gelähmt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas Gottschalk traf vor seiner letzten «Wetten, dass..?»-Show die Zeitung «Bild» zum Abschiedsinterview.

Der 73-jährige Entertainer haut dabei wie gewohnt den einen oder anderen frechen Spruch heraus.

Im Gespräch gibt sich Gottschalk aber auch kleinlaut, etwa wenn Samuel Koch das Thema ist. Der heute 36-jährige Schauspieler ist seit seinem Unfall in der TV-Show im Dezember 2010 vom Hals abwärts gelähmt. Mehr anzeigen

Am Samstag, 20:15 Uhr, wird TV-Urgestein Thomas Gottschalk zum wahrscheinlich letzten Mal die «Wetten, dass..?»-Bühne betreten.

Strahlend und mit ausgebreiteten Armen wird der 73-Jährige den Applaus des Publikums geniessen und noch einmal alles auffahren, was er an TV-Unterhaltung zu bieten hat.

Ob er nervös sei vor seiner allerletzten Show, will die «Bild» von Thomas Gottschalk wissen? «Wäre ich jemals nervös gewesen, gäbe es diesmal überhaupt keinen Grund dazu. Rausschmeissen können sie mich ja nicht mehr.»

Thomas Gottschalk: «Jetzt ist der Saft aber endgültig raus»

Im Abschieds-Interview haut der deutsche Entertainer wie gewohnt den einen oder anderen frechen Spruch heraus.

Auf die Frage, ob es diesmal wirklich das letzte Mal «Wetten dass..?» mit sei, nachdem er schon mindestens zweimal seinen definitiven Abschied angekündigt hat, antwortet der TV-Moderator:

«Ich war mir jedes Mal sicher. Das erste Mal vor über 20 Jahren. Damals hatte ich mit einer Late-Night-Show bei RTL angefangen. Da hat mich der Intendant des ZDF, Professor Stolte, persönlich zurückgeholt, weil es nicht mehr so lief, wie er sich das wünschte.»

Thomas Gottschalk spricht in einem Interview über den Unfall von Samuel Koch in seiner TV-Show «Wetten, dass..?» im Dezember 2010. Das Bild entstand bei der Präsentation von Kochs Biografie «Zwei Leben» im Jahr 2012 in Berlin. Bild: IMAGO/Coldrey

Später habe ihn jeweils das TV-Publikum umgestimmt. «Die Leute haben mich davon überzeugt, dass noch Saft in der Zitrone ist, und ich stieg doch wieder in den Ring», so Gottschalk. «Jetzt ist der Saft aber endgültig raus.»

Thomas Gottschalk: «Manche wollten zu viel Kohle»

Nach dem Unfall im Dezember 2010 mit Samuel Koch sei dann aber wirklich der Moment gekommen, sagt Thomas Gottschalk, wo auch er selber gedacht habe: «Das war es.»

Ob er auch daran gedacht habe, wird der TV-Moderator von der «Bild» gefragt, Samuel Koch zur Finalsendung einzuladen? Antwort Gottschalk:

«Daran gedacht haben wir schon. Einladungen spricht ja die Redaktion aus, nicht ich. Manchmal hätte ich andere Gäste bevorzugt als die, die da sassen. Aber die hatten oft was anderes vor oder wollten zu viel Kohle. Meistens fragt mich die Redaktion nach meiner Meinung.»

Ob Samuel Koch, der seit seinem Unfall im Dezember 2010 bei «Wetten, dass..?» vom Hals abwärts gelähmt ist, ebenfalls zu viel Geld verlangt hat für einen Auftritt in der letzten Sendung, sagt Thomas Gottschalk nicht.

Zu Samuel Koch habe er der Redaktion gesagt: «Sein Schicksal war sicher die dunkelste Stunde meiner TV-Karriere. Wir wollen uns zum Abschied natürlich als die fröhliche Veranstaltung verabschieden, die wir immer waren und sein wollten.»

Thomas Gottschalk: «Stilsicher wie immer halt»

Deshalb wird sich Thomas Gottschalk in seiner letzten «Wetten, dass..?»-Sendung am kommenden Samstagabend auch kleidertechnisch nicht anpassen an heutige modische Gepflogenheiten.

«Es gibt auch für Kerle meines Alters eine Alternative zur grauen Strickjacke. Auch in dieser Hinsicht werde ich mir treu bleiben und niemanden enttäuschen.»

Und weiter: «Stilsicher wie immer halt.»

