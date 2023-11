«Ich glaube, der ist nicht mehr ganz klar»

Haben sich nicht mehr gern: Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen. Imago

Thomas Gottschalk geht vor seinem letzten «Wetten, dass..?» noch einmal in die Offensive. Michelle Hunziker und Dieter Bohlen kriegen eine gewatscht. Doch der Pop-Titan lässt das nicht auf sich sitzen.

In einem Interview mit der «Zeit» greift Thomas Gottschalk Dieter Bohlen an.

Der Pop-Titan sei abgehoben und habe Scheuklappen, so der «Wetten, dass..?»-Moderator.

Der Musikproduzent lässt das nicht auf sich sitzen und schlägt zurück. Auf Instagram macht er Andeutungen – auch darüber, was Gottschalks Umgang mit Michelle Hunziker betrifft.

Thomas Gottschalk und seine «Wetten, dass..?»-Co-Moderatorin Michelle Hunziker waren über Jahre das TV-Traumpaar schlechthin.

Doch ausgerechnet ein paar Wochen vor der letzten Ausgabe von «Wetten, dass..?» (25. November, SRF eins) lästert Thomas Gottschalk jetzt plötzlich über die Schweizerin ab.

«Michelle war für mich mal eine erfreulich spontane Kollegin, eine Figur, die ich jederzeit anspielen konnte, und dann flogen die Bälle zurück», so der Moderator.

Aber: Es sei schon länger her, dass er mit ihr hätte locker und spontan interagieren können.

Gottschalk lästert über Bohlens Luxus-Attitüde

Auch DSDS-Juror Dieter Bohlen, mit dem Gottschalk in der Jury beim «Supertalent» sass, bekommt im Interview mit der «Zeit» sein Fett weg.

Gottschalk bereut es offenbar heute, jemals neben ihm beim «Supertalent» gesessen zu haben. «Ich dachte, mit der freundlichen Michelle auf der rechten und mir auf der linken Seite werden wir den Bohlen schon einordnen», so Gottschalk.

Das sei ein Denkfehler gewesen: «Ich habe nie einen Menschen getroffen, der mit solchen Scheuklappen durch seine Fernsehexistenz geht.»

Dieter Bohlen beim Auftaktkonzert zu seiner Comeback-Tour in Berlin. Christoph Soeder/dpa

Grund für dieses harte Urteil: In jeder Pause sei Dieter Bohlen «ins Auto gesprungen und in eine Berliner Nobelkneipe zum Essen gefahren», während Gottschalk lieber in der Kantine zu Mittag gegessen habe.

Weiter wird der 73-Jährige zitiert: «Er lässt es auch nicht zu, dass ein Gag von jemand anderem als von ihm selbst kommt.»

Bohlen macht mysteriöse Andeutungen – und schlägt zurück

Sowas lässt Dieter Bohlen natürlich nicht auf sich sitzen. In seiner Instagram-Story kontert der 69-Jährige auf seine typische Art und macht mysteriöse Andeutungen.

«Wenn ihr wüsstet, wie er damals über Michelle geredet hat, obwohl die zusammen ‹Wetten, dass..?› gemacht haben», schreibt Bohlen.

Und weiter: «Gottschalk hat damals drauf bestanden, dass Michelle neben ihm sitzt, weil er wohl allein Angst vor mir hatte.»

Für den Musikproduzenten steht fest, dass Thomas Gottschalk nicht mehr ganz bei sich ist: «Ich glaube, er ist nicht mehr ganz klar.»

