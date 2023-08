Thomas Gottschalk hört mit «Wetten, dass …?» auf und Hunziker ist nicht dabei Die diesjährige Ausgabe von «Wetten, dass..?» am 25. November soll nun tatsächlich die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk werden. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa Co-Moderatorin Michelle Hunziker wird nicht bei Gottschalks Derniere dabei sein. Die Aufnahme stammt vom Dezember 2022 in Ludwigshafen. Bild: IMAGO/Eventpress Von der Italoschweizerin gibt es nun ein Statement. Sie bedankt sich bei Thomas Gottschalk mit den Worten: «Mein Thomas, charmant wie immer! Bis auf die letzten Meter. Danke für das jung und blond! Mittlerweile bin ich ja schon Oma.» Bild: Thomas Banneyer/dpa Thomas Gottschalk hört mit «Wetten, dass …?» auf und Hunziker ist nicht dabei Die diesjährige Ausgabe von «Wetten, dass..?» am 25. November soll nun tatsächlich die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk werden. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa Co-Moderatorin Michelle Hunziker wird nicht bei Gottschalks Derniere dabei sein. Die Aufnahme stammt vom Dezember 2022 in Ludwigshafen. Bild: IMAGO/Eventpress Von der Italoschweizerin gibt es nun ein Statement. Sie bedankt sich bei Thomas Gottschalk mit den Worten: «Mein Thomas, charmant wie immer! Bis auf die letzten Meter. Danke für das jung und blond! Mittlerweile bin ich ja schon Oma.» Bild: Thomas Banneyer/dpa

In der letzten «Wetten, dass..?»-Folge verzichtet Thomas Gottschalk auf Michelle Hunziker als Sidekick. Die Italoschweizerin meldet sich jetzt aus den Ferien zurück – und bedankt sich beim Langzeit-Moderator.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 25. November nimmt Kultmoderator Thomas Gottschalk ein letztes Mal Platz auf dem orangen TV-Sofa. Nach 154 Folgen «Wetten, dass..?» sagt Gottschalk auf Wiedersehen.

Nicht dabei sein wird Co-Moderatorin Michelle Hunziker. In einem langen, emotionalen Post erklärt Gottschalk sein Verhältnis zu ihr.

Hunziker ihrerseits meldet sich aus ihrer Ferienzeit zurück und bedankt sich beim TV-Dinosaurier. Mehr anzeigen

Ein allerletztes Mal steigt Fernseh-Dinosaurier Thomas Gottschalk in die «Wetten, dass..?»-Arena. Und zwar am 25. November 2023. Nach 154 Shows macht der 73-Jährige danach Schluss mit der Samstagabend-Kiste.

Bei der Dernière wird sein langjähriger Sidekick, die Italoschweizer Co-Moderatorin Michelle Hunziker, aber fehlen.

In einem langen Instagram-Post schreibt Gottschalk: «Die grossen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei. Ich bin dankbar, dass ich sie erleben und mitgestalten durfte.»

Und warum ist bei der letzten Ausgabe der erfolgreichste Schweizer Exportschlager Michelle Hunziker nicht wie gewohnt an seiner Seite? Medien spekulierten schon über die Gründe.

Gottschalk richtet in seinem Post klare Worte an Hunziker: «Der eine oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von ‹Wetten, dass..?› vermissen und dabei vielleicht vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat und dass das ZDF sie mir keineswegs als ‹betreuende Nachtschwester› an die Seite gestellt hat, weil ich nicht mehr wusste wo's langging. Manche vermuten das.»

Und weiter: «Michelle ist mir dabei ans Herz gewachsen und da wird sie immer einen Platz haben. Klar, dass ich sie für die letzte Show eingeladen habe, und wenn auch nur, um mich mit einem Blumenstrauss bei ihr für die gemeinsame Zeit zu bedanken.»

Gottschalk hält noch einmal fest: «Michelle, falls du das liest, die Einladung steht!»

Michelle schreibt über Gottschalk: «Mein Thomas, charmant wie immer! Bis auf die letzten Meter»

Nun hat sich Michelle Hunziker aus ihren Sommerferien zu Wort gemeldet. In einem Post auf ihrer Website schreibt die 46-Jährige ganz locker: «Mein Thomas, charmant wie immer! Bis auf die letzten Meter. Danke für das jung und blond! Mittlerweile bin ich ja schon Oma.»

Thomas Gottschalk hatte sich im Vorfeld kritisch über Hunziker geäussert: «Gottschalk: «Ich brauche keine junge, blonde Frau an meiner Seite», meinte er zur «Bild»-Zeitung.

«Die meisten haben Samstagabend eh was anderes vor»

Der 73-jährige Gottschalk hatte – mit ein paar Unterbrüchen – die Show seit 1987 moderiert. «Wetten, dass …?» wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgestrahlt und galt lange als erfolgreichste Samstagabendshow im deutschen TV-Universum.

Thomas Gottschalk doppelt nach in seinem Statement auf Social Media: «Bevor mir ein Autor vor der Show die Gags aufschreibt und man mir einen Stecker ins Ohr bastelt, über den mir ein Redakteur ständig ‹Shitstorm-Warnungen› durchgibt oder mir erklärt, welche ‹Celebrity› da gerade neben mir sitzt, mach ich mich vom Hof. Die meisten von euch haben mittlerweile am Samstagabend eh was anderes vor.»

Er kehrt nur «Wetten, dass..?»-den Rücken, nicht generell dem Fernsehen. Gottschalk dazu: «Ich verabschiede mich damit nicht vom Bildschirm, denn ich glaube nach wie vor an die Kraft des Fernsehens.»

Schon eine Woche später wird er bei RTL einen Rückblick auf «100 Jahre Disney» moderieren.

Seit 2009 als Duo die Show moderiert

Gottschalk hatte «Wetten, dass..?» 1987 von Show-Erfinder Frank Elstner (81) übernommen und mit einem kurzen Unterbruch durch Wolfgang Lippert bis 2011 moderiert. Ab Herbst 2009 war Hunziker an seiner Seite.

Nachdem sich der Wettkandidat Samuel Koch während einer Sendung im Dezember 2010 schwer verletzt hatte, beendeten Gottschalk und Hunziker ihre «Wetten, dass..?»-Moderation mit einer Show im Dezember 2011. Vor zehn Jahren half Hunziker einmal dem Gottschalk-Nachfolger Markus Lanz aus, der die Show bis Dezember 2014 insgesamt 16 Mal moderierte.

2021 legte das ZDF den TV-Klassiker zunächst als einmalige Samstagabendshow mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker neu auf. Nach dem grossen Erfolg mit gut 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurden zwei weitere Ausgaben für 2022 und 2023 angekündigt. 2022 sahen mehr als 10 Millionen zu.

Ob und wie es nach Gottschalks nun letzter Ausgabe mit dem Format weitergeht, «entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit nach der Sendung», hiess es vom öffentlich-rechtlichen Sender in Mainz.

Mehr Videos aus dem Ressort