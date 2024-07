Dank ihres Bruders Mick kann Gina Schumacher nun als Aushängeschild für «Herzen's Angelegenheit» posieren – dabei designt sie auch eigene Blusen für und wegen des Reitsports. Imago/Chai von der Laage

Michael Schumachers Tochter Gina strahlt nicht nur auf dem Reitplatz, sondern auch als kreative Modedesignerin. Ihr Engagement für das Modelabel «Herzen's Angelegenheit» zeigt eine neue Seite von ihr.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gina Schumacher ist kreative Ideengeberin und Model für das Label «Herzen's Angelegenheit».

Die Designs sind von ihrer Leidenschaft für Pferde und dem Westernreiten inspiriert.

Ihre Modelkarriere begann dank eines zufälligen Familienfotos, das ihr Bruder Mick teilte. Mehr anzeigen

Gina Schumacher, die Tochter der Rennfahrerlegende Michael Schumacher (55), strahlt.

Sie ist das Aushängeschild für das Modelabel «Herzen's Angelegenheit» und posiert dabei mit Pferden – einer grossen Liebe der 27-Jährigen.

Allerdings steht sie nicht nur vor der Kamera, sondern lässt ihrer kreativen Ader auch für die Fashion selbst freien Lauf.

Seit 2023 arbeitet sie zusammen mit dem Designerteam des Bremer Familienunternehmens an Seidenblusen und Halstüchern, die von fantasievollen Pferdemustern geprägt sind. «Was ich so schön an dieser Kollektion finde, ist die Leichtigkeit – so ist es für mich, wenn ich reite. Diese Designs sollen Pferde feiern», erklärte Gina gegenüber «Bild».

Ihre Kenntnisse über Muster kommen dabei nicht von ungefähr. In ihrer Hauptdisziplin, dem Westernreiten, besonders in der Kategorie «Reining», ist sie mit «Patterns» bestens vertraut. Diese Muster bestehen aus einer Reihe von Manövern, die in schnellem Galopp geritten werden. Gina ist hierin so gut, dass sie regelmässig hohe Punktzahlen und beachtliche Preisgelder erzielt.

Schnappschüsse von der eigenen Ranch in Texas

Für die neue Sommerkollektion stellte sich Gina erneut als Model zur Verfügung, dieses Mal auf der Schumi-Ranch in Texas. Dort verbringt sie aufgrund ihrer Wettkämpfe und intensiven Trainingssessions den Grossteil ihrer Zeit.

Bereits 2023 fand das erste Shooting auf der CS-Ranch in der Schweiz statt.

Interessant ist, dass Gina auch selbst handwerklich begabt ist. In den Jahren, als im Western-Reitsport noch glitzernde Show-Blusen üblich waren, verzierte Gina ihre Outfits oft stundenlang mit Steinen und nähte sie nach eigenen Entwürfen um. Somit hätte sie die Blusen für «Herzen's Angelegenheit» beinahe selbst nähen können, auch wenn das nicht nötig war – ihre kreativen Ideen und Inspirationen waren gefragt.

Ginas Modelkarriere begann übrigens dank ihres Bruders Mick (25). Der Formel-1-Fahrer postete 2022 zu Weihnachten ein Familienfoto, auf dem Gina zufällig eine Bluse des Labels trug. Die Bremer Firma wurde daraufhin auf sie aufmerksam, und so kam es zu Ginas Modeldebüt.

