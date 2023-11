Günther Jauch und die Krux mit der russischen Tennisspielerin

Seit 1999 führt Günther Jauch als Moderator durch die RTL-Quizsendung «Wer wird Millionär?». Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Kandidatin Julia Weidt steht bei «Wer wird Millionär?» komplett auf dem Schlauch, als Günther Jauch von ihr wissen will, wer der Mann von Ex-Tennisstar Anna Kournikova ist. Doch es kommt noch schlimmer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der 8000-Euro-Frage wird für Julia Weidt in der aktuellen Ausgabe von «Wer wird Millionär?» die Luft dünn.

Günther Jauch will von der Kandidatin wissen, wer seit über zwei Jahrzehnten der Mann an der Seite vom russischen Ex-Tennisstar Anna Kournikova ist?

In der Folge entscheidet sich Weidt für ihren Telefonjoker und muss feststellen: Auch ihr Helfer hat keinen blassen Schimmer. Mehr anzeigen

Bei der 8000-Euro-Frage steht Kandidatin Julia Weidt in der aktuellen Ausgabe von «Wer wird Millionär?» auf dem Schlauch:

«Wer ist seit über 20 Jahren der Mann an der Seite von ‹Tennis-Beauty› Anna Kournikova? A Marc Anthony, B Carlos Santana, C Ricky Martin oder D Enrique Iglesias?»

Die Radio-Volontärin weiss die Antwort nicht. Immerhin erinnert sie sich daran, dass sie Enrique-Iglesias-Songs in ihrer Radio-Sendung tunlichst vermeidet.

Günther Jauch: «Ein Blitzmerker ist der nicht»

In der Folge entscheidet sich Julia Weidt für ihren Telefonjoker Dominik. Er ist ebenfalls als Moderator beim Radio tätig.

Günther Jauch will von Dominik wissen: «Sagt Ihnen der Name Anna Kournikova was?» Der Joker antwortet: «Nein.» Danach überlegt er lange und fragt am Ende nur noch: «Kann ich die Antworten noch einmal haben?»

Da ist die Zeit aber bereits um und Moderator Jauch kommentiert: «Ein Blitzmerker ist der nicht.»

Dass der Joker ebenfalls Radiomoderator sein soll, will der 67-jährige Quizmaster nicht wirklich glauben: «Der betreut die Literaturecke oder was macht er da? Er neigt zu vielsagenden Pausen. Einfach einmal eine Sekunde der Besinnung.»

Julia Weidt: «Eine Heissluft-Fritteuse wäre schön»

In der Folge streicht die komplett verunsicherte Kandidatin Julia Weidt die Segel: «Es war kurz, es war schön. Ich nehme das, was hier steht, 4000 Euro.»

Später sagt sie noch, dass sie aus dem Bauch heraus tatsächlich auf die richtige Antwort D (Enrique Iglesias) getippt hätte.

Weidt freut sich aber auch so über ihren Gewinn, mit dem sie sich ein neues Küchengerät anschaffen will: «Eine Heissluft-Fritteuse wäre schön. Das ist eine klasse Sache.»

Mehr Videos aus dem Ressort