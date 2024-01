Gundula Gause spricht erstmals über Schwächeanfall

Schwächeanfall in TV TV-Anchor Gundula Gause erlitt am Montag während der Moderation des «heute journal» einen Schwächeanfall und musste die Sendung verlassen. Dasselbe passierte «Tagesschau»-Host Cornelia Boesch 2015. 19.12.2023

Im Dezember 2023 hatte die ZDF-Moderatorin im Live-Fernsehen einen Schwächeanfall. Nun spricht sie das erste Mal darüber und sagt, die Situation sei vermeidbar gewesen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gundula Gause (58) ist seit mehr als 35 Jahren beim ZDF tätig und gibt sich immer professionell, moderiert fehlerfrei.

Im letzten Dezember gerät Gause allerdings mehrfach ins Stocken und spricht plötzlich undeutlich. Das Publikum war besorgt.

Wie die Moderatorin nun gegenüber «Bild» erzählt, hatte sie gleich mit mehreren Infektionen zu kämpfen – und hätte sich krank melden sollen. Mehr anzeigen

Kurz vor Weihnachten 2023, am 18. Dezember, gerade acht Minuten nach dem Start des «heute Journal» kämpft Gundula Gause mit ihren Worten. Sie spricht undeutlich, langsamer, etwas schien mit der 58-Jährigen nicht in Ordnung zu sein.

Sie wollte die Sendung zu Ende bringen, jedoch muss sie abbrechen, als die Kamera wegschwenkt.

Die ZDF-Moderatorin hat bei «Bild» nun über den Aussetzer gesprochen, Kollegin Dunja Hayali (49) musste kurzerhand für sie übernehmen.

«Ich wurde im richtigen Moment zur Seite gezogen und auf einen Stuhl gesetzt. Ich bin meinen Kollegen unendlich dankbar, dass sie so schnell reagiert haben, denn ich war schon benommen, das muss ich zugeben», erzählte sie. Sie lobt dabei auch ihre Kollegin Hayali, die «wie ein ungarischer Reiter im Galopp aufs nächste Pferd gesprungen ist» und für sie weiter moderiert habe.

«Eine diffuse Infektlage»

Während Hayali die Sendung zu Ende moderiert, kommen Rettungssanitäter ins Studio: «Der Rettungswagen hat mich in ein Krankenhaus in Mainz gebracht. Dort wurde ich komplett durchgecheckt. Mein Mann konnte mich in derselben Nacht noch mit nach Hause nehmen».

Der Grund für ihren Schwächeanfall sei «eine diffuse Infektlage» gewesen. Sie hatte mehrere Infekte übereinander, verdrängt mit einer Schmerztablette: «Ich wollte die Sendung nicht unnötig absagen. Jeder geht mal mit Kopfweh oder Unwohlsein zur Arbeit», sagt sie weiter. Dazu hatte sie auch noch wenig gegessen.

Gause berichtet ausserdem davon, dass sie mit mehreren Menschen gesprochen habe, denen ein solcher Aussetzer auch schon widerfahren ist: «Ein kurzer Moment der Schwäche. Nur, dass bei mir als Nachrichten-Moderatorin leider sehr viele Menschen dabei zugesehen haben.»

Vor der Kamera in Ohnmacht fallen

Und wie hat sie sich in der Situation gefühlt? Sie habe gemerkt, dass es jetzt dann wohl gleich schiefgehen und sie vor der Kamera in Ohnmacht fallen könnte: «Ich spürte, dass ich plötzlich unglaublich müde wurde, mir die Sätze entglitten. Wie die Ärzte später sagten: Es war eine orthostatische Synkope, also eine kurze Kreislaufschwäche – hervorgerufen durch die Infekte und die Anspannung.»

Bereits am 29. Dezember stand sie aber schon wieder vor der Kamera und fand zu ihrer alten fehlerfreien und professionellen Art zurück. Abschliessend sagt sie: «Das war an diesem Abend einfach Pech – und noch dazu total unnötig. Wahrscheinlich hätte ich mich an dem Tag einfach krankmelden sollen. Heute weiss ich es besser.»

