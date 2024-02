Harry und Meghan benennen Firma um – das könnte für Ärger sorgen

Harry und Meghan haben ihre Webseite neu lanciert, nun sind sie offiziell wieder als Sussexes unterwegs. Martin Meissner/AP

Prinz Harry und Herzogin Meghan lassen «Archewell» hinter sich und positionieren sich wieder als Royals. Auf ihrer neuen Webseite wollen sie künftig «persönliche Updates» veröffentlichen.

Harry und Meghans ganzer Stolz war eigentlich das Image rund um «Archewell».

Obwohl sie die Firma nicht aufgeben, positionieren sie sich nun mit einer neuen Webseite anders.

Sie brauchen wieder ihre royalen Titel und wollen in Zukunft vermehrt «persönliche Updates» liefern.

Prinz Harry und Meghan Markle haben ein Rebranding vorgenommen, mit dem Ziel, mehr «persönliche Updates» mit den Fans zu teilen. In der Nacht auf heute haben sie archewell.com eingestampft und machen nun mit sussex.com auf.

Die alte Webseite leitet dabei auf die Neue um, bei welcher einem «The Office of Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex» begegnet. Das Büro von Harry und Meghan also, Herzog und Herzogin von Sussex.

So begrüsst einem die neue Homepage von Harry und Meghan. Screenshot sussex.com

Die «Archewell»-Foundation gibt es trotzdem noch, allerdings dient die Webseite nicht mehr jener Organisation. Nun veröffentlichen die Sussexes nur noch Details aus ihrem persönlichen, womöglich privaten Leben darauf.

Die Queen hatte dem Paar untersagt, den Namen «SussexRoyal» zu verwenden, nachdem sie von ihren Pflichten befreit worden sind. Nun haben sie die Umbenennung vier Jahre danach mit einem fast gleichen Namen umgesetzt.

Laut «Daily Mail» dürfte das zu Problemen führen, denn: Wird der Name «Sussex» jemals mit Kommerzialisierung in Verbindung gebracht, würde er abgeschafft, so ein Experte.

Lebenslauf und Auszeichnungen

Auf der neuen Webseite finden sich kurze Texte zu den Personen. Bei Meghan steht da beispielsweise: «Meghan, die Herzogin von Sussex, ist eine Feministin und eine Vorkämpferin für Menschenrechte und Gleichberechtigung.»

Zu Meghan wie auch Harry gibt es kurze Texte, die veranschaulichen sollen, wofür sie sich einsetzen und was sie bisher erreicht haben. Screenshot sussex.com

In den Texten finden sich auch einige Auszeichnungen und Errungenschaften, die das Paar mit ihrer Arbeit erreicht haben.

Die Sussexes leben seit dem Megxit vor vier Jahren in Kalifornien, abgespaltet von den britischen Royals. Ob die Öffentlichkeit den beiden nach der Umbenennung wohlwollender gesonnen ist, wird sich zeigen.

