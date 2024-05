Heinz Hoenig ist zu schwach für eine zweite Herz-OP

Heinz Hoenig hatte noch am Dschungelcamp 2024 teilgenommen, aber wurde nach Tag 12 von den Ärzten aufgrund seiner Gesundheit nach Hause geschickt. IMAGO/Gartner

Heinz Hoenig ist auf der Intensivstation in Berlin. Ein zweiter Eingriff am Freitag ist nun verschoben worden, da der TV-Star dafür zu schwach sei.

Heinz Hoenig (72) ist am 30. April mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen worden.

Dort hat man ihn in ein künstliches Koma versetzt.

Heinz Hoenig musste per Helikopter in ein Berliner Spital geflogen werden. Er wurde daraufhin in ein künstliches Koma versetzt, eine Not-OP am Herzen fand sogleich statt.

Wie die deutsche «Bild» nun schreibt, sei ein zweiter Eingriff am gestrigen Freitag verschoben worden, eine weitere invasive Prozedur ist zu riskant. Während der ersten Notoperation ist ihm ein Stent eingesetzt worden. Dieser hält verschlossene oder verengte Blutgefässe offen.

«Will meinen Mann nicht verlieren»

Annika Kärsten-Hoenig (39), die Ehefrau der TV-Ikone, bleibt derweil an seiner Seite. Gegenüber «Bild» sagte sie: «Ich meine ganze Kraft für ihn aufwenden.»

Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig haben zwei Kinder und sind seit 5 Jahren verheiratet. IMAGO/STAR-MEDIA

Heinz Hoenig befinde sich in einem lebensbedrohlichen Zustand: «Ich habe noch nie so grosse Angst in meinem Leben gehabt, wie jetzt. Ich weiss nur, ich will meinen Mann nicht verlieren.»

Annika und Heinz haben 2019 geheiratet, 2020 und 2022 kamen die beiden gemeinsamen Söhne Juliano und Jianni auf die Welt.

