«Bauer, ledig, sucht» feiert 20. Jubiläumsstaffel Die 3+-Kultsendung «Bauer, ledig, sucht» startet in die 20. Jubiläumsstaffel. 16.08.2024

Kein Format vereint so viel Swissness und Trash-TV wie «Bauer, ledig, sucht». Zum 20. Jubiläum gibt's jetzt ein Best-of mit Liebeserklärungen, Abfuhren und vielen Fremdscham-Momenten. Judihui!

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf Schweizer Bauernhöfen wird ab 25. August ab 20.05 Uhr auf 3+ in 18 Folgen wieder heftig geflirtet: Dann startet die 20. Jubiläumstaffel von «Bauer, ledig, sucht».

Wieder wird das Kuppel-Erfolgsformat von Christa Rigozzi und Marco Fritsche moderiert.

Die Singles stammen aus den Kantonen Aargau, Luzern, Obwalden und Sankt Gallen.

Vorher gibt's noch ein spezielles Goodie für Fans der kultigen Kuppelshow: ein Best-of mit den schönsten Liebeserklärungen, schlimmsten Abfuhren und härtesten Fremdscham-Momenten ab Staffel 1, die 2008 lief. Die Best-of-Sendung läuft am Sonntag, 18. August, um 20.15 Uhr auf 3+. Mehr anzeigen

«Bauer, ledig, sucht» ist für mich als Liebhaberin von Trash-TV-Formaten wie Geburtstag und Weihnachten zusammen.

Den Bäuer*innen quer durch die Kantone beim Flirten zuzuschauen, ist Wellness fürs Gehirn.

Es gibt nix zu überlegen, einfach nur zuschauen, schmunzeln und auch manchmal mitleiden, wenn's beim Anbaggern einfach nicht klappen will.

Dabei lässt sich genüsslich in die Stuben der Landwirt*innen gucken – guten Tag Voyerismus – und entdeckt dabei viele schöne Flecken der Schweiz, wo manchmal nicht mal mehr das Postauto mehr hinkommt.

Bea und Fredy aus dem Thurgau: Sie sind das erste Liebespaar aus «Bauer, ledig, sucht», das geheiratet hat. Screenshot 3+

Und weil die Jubiläumsstaffel bevorsteht, hat 3+ für «Bauer, ledig, sucht»-Fans ein Best-of aller Staffeln zusammengestellt.

Spoilern will ich nicht zu viel, du sollst die ganze Jubiläumsfolge geniessen können. Nur so viel zum Anteasern: Die Sendung läuft seit 2008, in dieser Zeit haben 21 Paare geheiratet und 32 Babys wurden geboren.

