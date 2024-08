Star-Aufgebot am Konzert von Adele: Am Freitag tummelte sich unter den Gästen auch Schlagersängerin Helene Fischer mit Mann Thomas Seitel. Das Paar posierte im VIP-Bereich mit Star-Koch Christian Jürgens für ein Foto. Instagram/christian.juergens

Berühmter Fan im Publikum: Schlagerqueen Helene Fischer überraschte am Freitagabend als Gast am Adele-Konzert in München. Mitten in der Menge winkte sie ihren Fans zu, die für sie «Atemlos» sangen.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein prominenter Gast überraschte am Freitagabend das Adele-Publikum in München.

Helene Fischer lauschte zusammen mit ihrem Mann Thomas Seitel der britischen Sängerin.

Der Schlagerstar winkte in der Menge ihren Fans zu – diese stimmten «Atemlos» für sie an. «Bis 2026!», soll Helene laut «Bild» gerufen haben. Mehr anzeigen

Helene Fischer (40) ist ein Adele-Fan. Dies bewies die Schlagersängerin nicht nur am vergangenen Freitag, wo sie sich zur Freude ihrer Fans überraschenderweise am Konzert in München unters Publikum mischte.

Auch schon vor einigen Jahren coverte sie in der «Helene Fischer Show» Adeles (36) Hit «Hello» – und zeigte damit ihre Bewunderung für die britische Sängerin.

Zusammen mit ihrem Mann Thomas Seitel (39) tauchte Helene am Freitagabend plötzlich im Adele-Publikum auf. Die beiden wurden zu ihrem Platz geführt, doch sie blieben nicht lange unerkannt, denn Fans der «Atemlos»-Interpretin erkannten sie sofort.

Im VIP-Bereich traf das Paar auf einen weiteren prominenten Gast: Zusammen mit Christian Jürgens posierten Helene und Thomas für ein Foto. Der Star-Koch lud es in einer Instagram-Story hoch.

Adele-Fans singen «Atemlos» für Helene Fischer

«Bis 2026!», soll die Schlagerqueen ihren Fans in der Menge zugerufen haben, wie die «Bild»-Zeitung schreibt. Denn die 40-Jährige wird dann im Rahmen ihrer «360°»-Tour selbst auf der Bühne in München stehen.

Helene liess es sich nicht nehmen, ihren Fans zuzuwinken. Die stimmten laut «Bild» daraufhin den Hit «Atemlos durch die Nacht» an.

