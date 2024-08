40 Jahre jung: Happy Birthday, Schlagerkönigin Helene Fischer 2005: Helene Fischer und Florian Silbereisen beim «Hochzeitsfest der Volksmusik» in Cottbus im Bundesland Brandenburg. Ihr erster grosser Auftritt, da ist Helene Fischer knapp 20 Jahre alt. Bild: imago/Tinkeres 2006 bei den Proben der ARD-Show «Winterfest der Volksmusik» in Deutschland. Aus einem Duett-Partner wurde ein Liebhaber. Fischer und Silbereisen waren 10 Jahre liiert. Ihr jetziger Partner ist Akrobat Thomas Seitel, sie wurden 2021 Eltern von Tochter Nala. Bild: imago images/POP-EYE 2006: Helene Fischer stellt ihr erstes Studio-Album «Von hier bis unendlich» in Wien der Presse vor. Bild: imago/SKATA 2006: Generalprobe der MDR-Show «Hallelujah». Bild: Imago 2006: Gleiches Jahr, neue Show: Diesmal singt Fischer beim TV-Format «Hitsommernacht». Bild: Imago 2006: Auch das «Winterfest der Volksmusik» kommt nicht ohne Helene Fischer aus. Bild: imago/Michael Schöne 2006: Helene Fischer gibt am Anfang ihrer Karriere Vollgas. Hier singt sie bei einer TV-Show in Sachsen in Deutschland. Bild: imago stock&people 2007: Auch beim TV-Format «Krone der Volksmusik» ist die Schlagerkönigin mit dabei. Bild: Imago 200: Bei «Die Hit-Sommernacht»-Sendung zeigt sich Fischer im rosa Glitzer-Look. Bild: Imago 2008: Helene Fischer im Abendkleid – passend zur ARD-Spendengala zugunsten der Deutschen Jos-Carreras-Leukämie-Stiftung. Bild: imago images/POP-EYE 2010: Hossa! Helene Fischer sorgt bei der «Krone der Volksmusik»-Verleihung für Stimmung. Bild: imago stock&people 2011: Nein, hier nimmt sie nicht an der Fasnacht teil. Die Sängerin zeigt in der «Helene Fischer Show» ein «Rocky Horror Picture Show»-Stück. Bild: imago stock&people 2012: Mit Alpenrocker Andreas Gabalier an der «Helene Fischer Show» im Dezember im Velodrom in Berlin. Bild: imago images/VISTAPRESS 2013: Bei TV-Talker Markus Lanz zu Gast. Bild: imago stock&people 2018: Das Lachen einer Siegerin: Helene Fischer räumt bei der Echo-Verleihung in Berlin ab. Ihre Bilanz lässt sich sehen: Fischer besitzt 17 Echos, 8 Goldene Hennen, 3 Bambis und 2 Goldene Kameras. Bild: imago/Future Image 2018: Helene Fischer mit Florian Silbereisen bei der ARD-Liveshow «Schlagerchampions – Das grosse Fest der Besten» im Velodrom in Berlin. Bild: imago/Gartner 2019: Im hautengen Lederdress beim «Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest» in der Westfalenhalle in Dortmund. Bild: imago images/osnapix 2023: Im «Atemlos»-Duett mit Shirin David bei Thomas Gottschalks «Wetten, dass …?»-Show im November 2023. Bild: IMAGO/Bildagentur Monn Helene Fischer und Shirin David mit TV-Entertainer Thomas Gottschalk in seiner letzten «Wetten, dass …?»-Show. Bild: IMAGO/Arnulf Hettrich 2023: Helene Fischer spielte 2023 mehrere Konzerte im Zürcher Hallenstadion. Und die Hitsängerin kommt im Juli 2026 mit ihrer «360° Stadiontour» wieder nach Zürich. Bild: Henning Kaiser/dpa 40 Jahre jung: Happy Birthday, Schlagerkönigin Helene Fischer 2005: Helene Fischer und Florian Silbereisen beim «Hochzeitsfest der Volksmusik» in Cottbus im Bundesland Brandenburg. Ihr erster grosser Auftritt, da ist Helene Fischer knapp 20 Jahre alt. Bild: imago/Tinkeres 2006 bei den Proben der ARD-Show «Winterfest der Volksmusik» in Deutschland. Aus einem Duett-Partner wurde ein Liebhaber. Fischer und Silbereisen waren 10 Jahre liiert. Ihr jetziger Partner ist Akrobat Thomas Seitel, sie wurden 2021 Eltern von Tochter Nala. Bild: imago images/POP-EYE 2006: Helene Fischer stellt ihr erstes Studio-Album «Von hier bis unendlich» in Wien der Presse vor. Bild: imago/SKATA 2006: Generalprobe der MDR-Show «Hallelujah». Bild: Imago 2006: Gleiches Jahr, neue Show: Diesmal singt Fischer beim TV-Format «Hitsommernacht». Bild: Imago 2006: Auch das «Winterfest der Volksmusik» kommt nicht ohne Helene Fischer aus. Bild: imago/Michael Schöne 2006: Helene Fischer gibt am Anfang ihrer Karriere Vollgas. Hier singt sie bei einer TV-Show in Sachsen in Deutschland. Bild: imago stock&people 2007: Auch beim TV-Format «Krone der Volksmusik» ist die Schlagerkönigin mit dabei. Bild: Imago 200: Bei «Die Hit-Sommernacht»-Sendung zeigt sich Fischer im rosa Glitzer-Look. Bild: Imago 2008: Helene Fischer im Abendkleid – passend zur ARD-Spendengala zugunsten der Deutschen Jos-Carreras-Leukämie-Stiftung. Bild: imago images/POP-EYE 2010: Hossa! Helene Fischer sorgt bei der «Krone der Volksmusik»-Verleihung für Stimmung. Bild: imago stock&people 2011: Nein, hier nimmt sie nicht an der Fasnacht teil. Die Sängerin zeigt in der «Helene Fischer Show» ein «Rocky Horror Picture Show»-Stück. Bild: imago stock&people 2012: Mit Alpenrocker Andreas Gabalier an der «Helene Fischer Show» im Dezember im Velodrom in Berlin. Bild: imago images/VISTAPRESS 2013: Bei TV-Talker Markus Lanz zu Gast. Bild: imago stock&people 2018: Das Lachen einer Siegerin: Helene Fischer räumt bei der Echo-Verleihung in Berlin ab. Ihre Bilanz lässt sich sehen: Fischer besitzt 17 Echos, 8 Goldene Hennen, 3 Bambis und 2 Goldene Kameras. Bild: imago/Future Image 2018: Helene Fischer mit Florian Silbereisen bei der ARD-Liveshow «Schlagerchampions – Das grosse Fest der Besten» im Velodrom in Berlin. Bild: imago/Gartner 2019: Im hautengen Lederdress beim «Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest» in der Westfalenhalle in Dortmund. Bild: imago images/osnapix 2023: Im «Atemlos»-Duett mit Shirin David bei Thomas Gottschalks «Wetten, dass …?»-Show im November 2023. Bild: IMAGO/Bildagentur Monn Helene Fischer und Shirin David mit TV-Entertainer Thomas Gottschalk in seiner letzten «Wetten, dass …?»-Show. Bild: IMAGO/Arnulf Hettrich 2023: Helene Fischer spielte 2023 mehrere Konzerte im Zürcher Hallenstadion. Und die Hitsängerin kommt im Juli 2026 mit ihrer «360° Stadiontour» wieder nach Zürich. Bild: Henning Kaiser/dpa

Helene Fischer feiert heute, am 5. August, ihren 40. Geburtstag. Ihr Hit «Atemlos« ist ein Exportschlager – danke für den Ohrwurm. Zum Jubeltag schenkt ihr blueNews einen Rückblick in Bildern – die schönsten Momente.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Helene Fischer ist der deutsche Exportschlager schlechthin: 2023 sang sie gleich an fünf Abenden im Zürcher Hallenstadion. Und 2026 kommt sie wieder nach Zürich.

Zum runden Geburtstag gibt's für Fischer-Fans fünf kuriose Fakten und eine Bildgalerie mit den schönsten Fotos aus 20 Jahre Karriere.

Happy Birthday, liebe Helene Fischer. Danke für die vielen Geschichten, die du uns bescherst. Mehr anzeigen

Deutsch-Russische Wurzeln

Du wurdest 1984 in Krasnojarsk, einer Stadt in der sibirischen Region, geboren.

Zu dieser Zeit gehörte das Gebiet noch zur Sowjetunion, heute ist es Teil Russlands. Kurz nach deiner Geburt zog die Familie nach Deutschland und liess sich in Wöllstein im Bundesland Rheinland-Pfalz nieder.

Schon damals hast du das Singen und Tanzen geliebt und eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin in Frankfurt am Main absolviert.

Mit 20 Jahren mit Florian Silbereisen durchgestartet

Mit knapp 20 hast du bei der ARD-Show «Hochzeitsfest der Volksmusik» dein Fernsehdebüt gegeben. Entertainer Florian Silbereisen stand an deiner Seite.

Einige Jahre später warst du mit Silbereisen liiert. Zehn Jahre galtet ihr das Traumpaar der Schlagerszene. 2018 kam die Trennung. Inzwischen bist du mit Akrobat Thomas Seitel zusammen.

Tochter Nala trägt Disney-Namen

Dein Sonnenschein heisst Nala. Dein Töchterchen kam am 18. Dezember 2021 zur Welt. Der Papi ist der Akrobat Thomas Seitel. Du hast deine Tochter Nala wohl nach der Disney-Figur Nala aus «Der König der Löwen» benannt.

Verletzungspech

Bei deiner letzten Tournee – bei der du auch in Zürich viele Fans happy gemacht hast – musstest du dich wegen Verletzungen mehrmals verarzten lassen. So zum Beispiel bei deinem Konzert in Hannover 2023. Dabei ist dir das Trapez auf die Nase gefallen. Kein Grund zur Panik, als Showprofi hast du bald mit deiner Tour weitergemacht, ganz getreu dem Motto: The Show Must Go On.

«Atemlos» – erfolgreichste Single aller Zeiten

Dein Song «Atemlos durch die Nacht» gilt als eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten, Chapeau!

Der Ohrwurm wurde im November 2013 als Auskoppelung des Albums «Farbenspiel» veröffentlicht und entwickelte sich schnell zu einem der grössten Hits der deutschen Musikgeschichte.

Besondere Bekanntheit erlangte der Song im Sommer 2014, als er zur inoffiziellen WM-Hymne der deutschen Fussballnationalmannschaft wurde. Nach dem Gewinn des WM-Titels feierte die Mannschaft gar mit dir gemeinsam am Brandenburger Tor in Berlin.

Zum zehnjährigen Jubiläum von «Atemlos durch die Nacht» hast du letztes Jahr eine neue Version des Songs präsentiert und dir Unterstützung von Rap-Künstlerin Shirin David geholt. Du hast damit gezeigt, wie wandelbar du bist – und hast damit wieder abgeräumt.

Mehr Videos aus dem Ressort