Nachdem ihr Ex-Mann wieder geheiratet hat, zeigt Barbara Becker stolz ihr neues Liebesglück. Unter dem Familienfoto, auf dem der neue Mann an ihrer Seite zu sehen ist, schreibt sie: «Glücklich, zusammen zu sein.»

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Barbara Becker teilt auf Instagram ihr Liebesglück und zeigt erstmals den neuen Mann an ihrer Seite in den sozialen Medien.

Laut Medienberichten soll es sich dabei schon seit einigen Monaten um den italienische Unternehmer Marcello Montini handeln.

Zusammen mit ihren Söhnen besuchte die Designerin die Milan Fashion Week.

Vergangenes Wochenende heirateten Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro in Italien. Mehr anzeigen

Am vergangenen Wochenende gaben sich der ehemaligen Tennisstar Boris Becker (56) und Lilian de Carvalho Monteiro (34) in Italien das Jawort. Die Hochzeitsfeier fand im Nobelort Portofino statt.

Das Liebesglück in der Becker-Patchworkfamilie scheint vollkommen, denn nun zeigt auch Barbara Becker (57), dass sie auf Wolke sieben schwebt. Die Designerin teilte auf Instagram eine Reihe an Fotos aus Mailand, die sie mit ihren beiden Söhnen – und dem neuen Mann an ihrer Seite zeigen.

Auf dem ersten Foto der Galerie ist Barbara zusammen mit Elias (25), Noah (30), dessen Freundin US-Sängerin Brittany Fousheé (34) und ihrer eignen neuen Liebe zu sehen: der italienische Unternehmer Marcello Montini (57).

«Bobbeles» Ex-Frau lehnt sich auf dem Foto an ihren Liebsten. Sie trägt einen schimmernden Jumpsuit, den Ledermantel hat sie lässig über die Schulter geworfen, Marcello Montini zeigt sich im dunklen Anzug.

«Glücklich darüber, zusammen zu sein», schreibt Barbara Becker unter die Fotos. Dahinter setzt sie ein Herz.

Auch Boris Becker war an der Fashion Week in Mailand

Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, soll das Fünfergespann gemeinsam die Milan Fashion Week besucht haben. Wegen der Hochzeit ihres Vaters waren Elias und Noah sowieso schon in Italien. Und Mama Barbara macht auf Instagram klar, dass sie zur Modenschau von Brunello Cucinelli eingeladen worden sei. Ihre beiden Söhne begleiteten sie an den Anlass. Marcello dagegen wird dem Trip in sein Heimatland bestimmt freudig zugestimmt haben.

An der Fashion Week trafen Elias und Noah auch wieder auf Papa Boris, der dort mit seiner neuen Ehefrau Lilian an die Show von Hugo Boss besuchte.

Barbara Becker war von 1993 bis 2001 mit dem Ex-Tennisprofi verheiratet. Sie wagte acht Jahre später mit dem Künstler Arne Quinze (52) einen erneuten Anlauf, der 2011 scheiterte. Für Boris Becker ist es die dritte Ehe. Laut Medienberichten versteht sich Barbara gut mit Boris als auch dessen neuen Ehefrau Lilian.

Auf Wolke sieben schweben soll die Unternehmerin schon seit Anfang Jahr. Kennengelernt hat sie ihren Marcello laut «Bunte» bei einem Essen mit gemeinsamen Freunden in Miami. Beide besitzen dort eine Immobilie in der Stadt.

