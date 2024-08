Schauspieler Zac Efron musste nach einem Schwimmunfall in seinen Ferien sich vorsorglich im Spital untersuchen lassen. Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Der amerikanische Schauspieler Zac Efron geniesst eine Auszeit in Spanien, doch ein Schwimmunfall trübt sein Sommerglück. Sein Sprecher gibt Entwarnung, es geht Efron gut.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hollywoodstar Zac Efron («High School Musical») verbringt seine Ferien in Spanien.

Doch ein Schwimmunfall trübte kurzzeitig seine Auszeit. Er muss gar ins Spital.

Sein Sprecher versichert jetzt, dass es ihm gut geht. Mehr anzeigen

Schauspieler Zac Efron («Baywatch») erlitt während seinen Sommerferien in Spanien einen Schwimmunfall.

Der 36-Jährige wurde laut einer Quelle des US-Promiportals «TMZ» in seiner Villa auf Ibiza von zwei Mitarbeitern im Swimmingpool gefunden und aus dem Wasser gezogen.

Nach der Schocknachricht konnte sein Sprecher jedoch Entwarnung geben.

Nach dem kleinen Schwimmunfall ist Efron wieder wohlauf

Efron wurde am Freitagabend vorsorglich in ein Spital gebracht und konnte es bereits am nächsten Morgen wieder verlassen. «Ihm geht es gut», sagte sein Sprecher gegenüber «People.com». Es handelte sich lediglich um einen «kleinen Schwimmunfall».

Weitere Details zu dem Vorfall oder möglichen Verletzungen wurden nicht bekannt gegeben.

Zac Efron gönnt sich eine Pause in Europa

Zac Efron nimmt sich derzeit eine Auszeit vom Filmbusiness.

Zuletzt war er auf Promotour für seinen neuen Netflix-Film «A Family Affair», in dem er an der Seite von Nicole Kidman (57) und Joey King (25) spielt. Danach gönnte sich der «High School Musical»-Star eine Reise durch Europa.

Wie viele seiner Hollywood-Kollegen besuchte Efron in diesem Jahr unter anderem Saint-Tropez, Mykonos und Paris. Derzeit residiert er in einer Luxusvilla auf Ibiza.

