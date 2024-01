Hurrikan zerstört Hotel von Schweizer Auswanderern

Barbara Hasenböhler und Thomas Range aus Glattfelden ZH haben ihr Guesthouse an der Ostküste Kanadas eröffnet. Hurrikan «Fiona» hat grosse Schäden angerichtet. Bild: SRF

Die Schweizer Auswanderer Barbara Hasenböhler und Thomas Range haben ein Hotel an der Ostküste Kanadas eröffnet. Ein Hurrikan richtet aber grossen Schaden an. Zurück in die Heimat wollen sie trotzdem nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vom zürcherischen Glattfelden an die Ostküste Kanadas: Die Auswanderer Barbara Hasenböhler und Thomas Range kauften 2020 ein Anwesen auf der Insel Prince Edward.

Das Paar baute sein Traumhaus mit viel Elan und Herzblut zum Hotel um.

Nun richtet Hurrikan «Fiona» am Guesthouse grosse Schäden an. Die Kosten für die Reparatur belaufen sich auf 320'000 Franken. Mehr anzeigen

Barbara Hasenböhler und Thomas Range stecken ihr gesamtes Geld und ihre Kräfte in ihren kanadischen Auswanderertraum.

Auf der Insel Prince Edward erwerben sie das 570-Quadratmeter-Anwesen mit der Guesthouse-Villa im Hampton-Style direkt am Meer.

Doch das Glück ist nicht auf ihrer Seite. Mehr noch, es ist ein Auswandern mit vielen Pannen: Als sie in Kanada ankommen, verzögert sich die Baubewilligung wegen der Corona-Pandemie. Und als die Renovationsarbeiten beginnen, bricht sich Barbara Hasenböhler einen Knöchel.

Nach einer ersten erfolgreichen Touristensaison schlägt das Schicksal nochmals zu: Im Herbst 2022 trifft Hurrikan «Fiona» mit zerstörerischer Kraft auf die Insel Prince Edward. Das Anwesen der Schweizer Auswanderer wird schwer beschädigt.

Einer der stärksten Stürme der Geschichte auf der Insel

Die Unwetter sind ein harter Schlag für Barbara Hasenböhler und Thomas Range. Hasenböhler erzählt auf «nau.ch»: «Das Meer war auf der Kante von unserem Grundstück. Alles war gefüllt mit Wasser. Wir hatten zwischen zwölf und 16 Meter Springflut.

Hurrikan «Fiona» sei einer der stärksten Stürme gewesen, welche die Region je erlebt habe.

Dementsprechend gross sind die Schäden an der Guesthouse der Schweizer Auswanderer: Im gesamten unteren Bereich sind die Wände feucht – von innen. Zudem müssen 60 Fenster ersetzt werden.

Der Schaden beläuft sich auf 320'000 Franken. Davon übernimmt die Versicherung des Auswandererpaares rund 80 Prozent. Somit müssen die beiden Zürcher Unterländer noch 64'000 Franken selbst berappen.

«Immer wenn wir Zeit für uns geplant hatten, kam irgendein Ober-Gau»

Konkret heisst das: Ein halbes Jahr nach der Eröffnung ist das Guesthouse wieder renovierungsbedürftig. Das bedeutet für Hasenböhler und Range viel Lärm und Stress.

Die Auswanderin dazu: «Wir konnten uns mental nie darauf vorbereiten. Immer wenn wir Zeit für uns geplant hatten, kam irgendein Ober-Gau.»

Trotz dieser Rückschläge, das Abenteuer Auswandern bereut das Paar nicht. Im Gegenteil: «Wir würden es wieder machen und wieder und wieder. Wir fühlen uns hier wohl, wir haben ein Einkommen und ein Dach über dem Kopf.»

Ein Wunsch haben Hasenböhler und Range jedoch: Gerne würden sie sich in Zukunft ab und zu einen freien Tag gönnen.

SRF widmet dem Thema «Auswandern» zum Jubiläum vom 1. bis 6. Januar 2024 eine Schwerpunktwoche im TV und Radio. «Auf und davon», die neue Staffel, läuft ab heute Freitag, 5. Januar 2024, jeweils 21 Uhr, SRF 1.

