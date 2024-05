«Ich hasse dich!» – Kandidat kanzelt Arbeitskollegin ab

Adrian Gruber ist nicht begeistert, dass er als Überraschungskandidat in der TV-Show «Wer wird Millionär?» auf den Ratestuhl sitzen muss. Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Die meisten Kandidat*innen freuen sich, wenn sie in der TV-Show «Wer wird Millionär?» auf dem Ratestuhl Platz nehmen dürfen – nicht so Adrian Gruber. Er flucht laut, bevor er sich zu Moderator Günther Jauch setzt.

Von Michael Eichhammer/Teleschau Bruno Bötschi

Bevor er die Bühne betritt, wendet sich Günther Jauch vor dem «Wer wird Millionär?»-Überraschungs-Specials im Flüsterton an die Fernsehzuschauer*innen.

Voller Vorfreude erklärt der Moderator, warum die Sendung diesmal etwas Besonderes sei: «Die Kandidatinnen und Kandidaten wissen alle noch gar nicht, dass sie heute hier spielen werden, weil sie im Publikum verteilt sind, aber absolut ahnungslos.»

Während die anderen Überraschungskandidat*innen sich alle freuen, die Chance auf den Gewinn von einer Million Euro zu bekommen und den Menschen dankbar waren, die sie heimlich angemeldet hatten, kanzelt Kandidat Adrian Gruber die mit ihm mitgereiste Melanie laut fluchend ab: «Ich hasse dich!»

Auf die Frage von Moderator Jauch, ob Gruber ihr Mann sei, erwidert Melanie: «Nein, um Gottes willen! Das ist mein Arbeitskollege. So weit käme es noch.»

Möglicherweise würden sie nach diesem Abend nicht einmal mehr Freunde sein, droht Adrian Gruber: «Das Ende unserer Freundschaft, mein Schatz.» Schnell wurde jedoch klar, dass der kaufmännische Angestellte nur scherzt.

Peinlicher Moment bei der 1000-Euro-Frage

Der Hintergrund dieses kuriosen Einstands bei «Wer wird Millionär?»: Melanie war Kandidatin im Oster-Special. Seither musste sie sich von Arbeitskollege Adrian immer wieder anhören, dass er das viel besser hingekriegt hätte.

«Ich möchte einfach, dass dieser Konkurrenzkampf ein Ende hat», erklärt Melanie, warum sie Adrian Huber als Überraschungskandidaten angemeldet hat.

«Oh Gott, das ist ja wie in der Arena hier», stellt dieser danach auf dem Ratestuhl entsetzt fest. «Und gleich werde ich zerfleischt.» Ganz so martialisch wird es dann doch nicht.

Eine Krone für den Quizshow-König? Das hätte Jauch vielleicht gern, doch der Kopfschmuck war nur geliehen. RTL / Stefan Gregorowius

Doch bereits es bei der 1000-Euro-Frage droht es peinlich zu werden: «Welche Zeitgenossen heissen nicht genauso wie das Land, aus dem sie stammen?» Polen, Ungarn, Tschechen, Schweden?

Kandidat Gruber erkennt richtig, dass die Bewohner*innen der Länder so korrekt geschrieben werden, übersieht aber, dass die Frage auf ein anderes Detail abzielt. Der Publikumsjoker ist zu 81 Prozent für Antwort C. Richtig, denn das Land, in dem die Tschechen leben, heisst Tschechien.

4000 Euro wert: «Welchen Spitznamen trägt ein weltbekannter Vulkan in Mexiko?» El Naso, El Daumo, El Popo, El Baucho?

Der Telefonjoker glaubt unsicher, «El Popo» sei gesucht. Adrian Gruber schickt den 50:50-Joker hinterher, bevor er dieser Argumentation folgt.

Günther Jauch: «Das neue glückliche Paar!»

Die 16'000-Euro-Frage: «Mitglied im House of Lords in Grossbritannien ist John Montagu, der 11. ...?» Duke of Cheeseburger, Earl of Sandwich, Prince of Pasta, Baron of Popcorn? Der weibliche Zusatzjoker votiert zu Recht für Antwort B.

«Sie können sie einholen – jetzt», spielt Günther Jauch auf die Rivalität der beiden Arbeitskollegen an, denn die 32'000-Euro-Frage stand im Raum. Diese Summe hatte Melanie seinerzeit im Oster-Special erzielt.

«Wer oder was kommt am 27. Juni sozusagen auf der Durchreise für einen Kurzbesuch ins Saarland?», will der Moderator wissen. Zur Wahl steht: Tour de France, Papst auf dem Jakobsweg, Olympische Flamme, Stones auf Europatournee?

«Ich glaube es zu wissen, ich traue mich aber nicht», sinniert Adrian Gruber. «Aber das bedeutet, lebenslänglich weiter ihrem Spott ausgesetzt zu sein», versucht Günther Jauch ihn zum Zocken zu überreden.

Der Kandidat kapituliert und bietet seine Kollegin auf die Bühne. Die schaut irritiert, was nun kommen würde. «Ich hoffe, du schenkst mir meine Ibiza-Reise?», fragt sie.

Darf am Pfingstmontag weiterspielen: Annelie Köglmeier. Dann geht es um die 64000-Euro-Marke. Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Nun war es an der Zeit, dass Adrian Gruber sie überraschte: «Die machen wir zusammen.» Sie fällt ihm jauchzend um den Hals. «Meine Güte! Ist das ein Happy-End! Das neue glückliche Paar», kommentiert Jauch.

«Am Anfang habe ich noch gefragt: Ist das Ihre Frau?» Die beiden versicherten, dass sie in anderen festen Händen seien.

Adrian Gruber geht mit 16'000 Euro nach Hause. Bitter: Er hatte korrekt «Olympische Flamme» gewählt. «Sie sind die vorläufige, wenn nicht gar ewige Nummer Zwei», gibt Günther Jauch ihm mit auf den Weg.

Günther Jauch krönt die Rate-Königin des Abends

Und so erfolgreich sind die weiteren Kandidat*innen: Tom Ullrich wird von seiner Frau überrascht. Er erspielt mit 64'000 Euro den höchsten Gewinn an diesem Abend.

Eva Veeser und ihre Freunde sehen regelmässig «Wer wird Millionär?». Die selbstgebastelte Krone, die der Gewinner des jeweiligen Fernsehabends im Freundeskreis bekam, hat sie dabei. Erst setzt sich Günther Jauch die Papp-Krone auf. Als die Kandidatin mit 16'000 Euro geht, krönt er sie zur inoffiziellen Rate-Königin des Abends.

Michael Maurus ist Director of Operations bei einer Hotelgruppe – und in den Augen seiner Mitarbeiter*innen «der coolste Chef». Deshalb meldeten sie ihn heimlich zum Überraschungs-Special an. Er erspielt 16'000 Euro.

Annelie Köglmeier darf im zweiten Teil des Überraschungs-Specials am Pfingstmontag, 20. Mai, 20.15 Uhr, weiterspielen. Dann geht es um die 64'000-Euro-Frage.

