Selina Beyer sagt von sich selbst, sie sei ein Astrologie-Fan – und deutet sogleich den Moderator. RTL / Stefan Gregorowius

Tut Günther Jauch nur so souverän und ist in Wahrheit sehr sensibel? Die Antwort steht in den Sternen, ist Astrologie-Fan Selina Beyer überzeugt. Der «Wer wird Millionär?»-Moderator wiederum glaubt, er sei Aszendent Ratte.

«Wer wird Millionär?»-Kandidatin Selina Beyer stellte sich auf dem Ratestuhl im Fernsehstudio als «Kommunikationsmanagerin bei einer Prüforganisation» vor. Moderator Günther Jauch wollte das genauer wissen. «Schauen Sie auf die Farbe meines Kleides», schlug Beyer vor. Dieses war grün. «Bundeswehr?», fragte Jauch.

Darüber lachten Kandidatin und Publikum so herzlich, dass Jauch sich instinktiv entschuldigte. Mit dem Tipp der Prüfungsgesellschaft Dekra lag er dann aber richtig.

Hoverboard? Nie gehört

Die Kandidatin wählte die Spielvariante mit vier Jokern. Bis zur 2000-Euro-Marke lief alles bestens. Die Frage lautete: «Ein original Hoverboard aus welcher Filmreihe wurde 2023 für über 100'000 Euro versteigert?» Die Antwortmöglichkeiten: «Star Wars», «Zurück in die Zukunft», «Terminator» und «Blade Runner». Die Kandidatin musste zugeben, dass sie keinen der Filme kannte. «Ich mag keine Science-Fiction.»

Das rächte sich. Der Publikumsjoker brachte mit 77 Prozent der Stimmen ans Licht, dass «Zurück in die Zukunft» gesucht war.

Der nächste Joker war bei der 8000-Euro-Frage fällig: «Elf Tore in 173 Fussball-Länderspielen: Ildefons Lima, der 2023 seine Karriere beendete, ist Rekordtorschütze welcher Nation?» Spanien, Mexiko, Kolumbien und Andorra stehen zur Auswahl.

Der Zusatzjoker beschrieb sich selbst als privat fussballbegeistert. Die Antwort kannte er zwar nicht, war aber per Ausschlussverfahren der festen Überzeugung, dass es sich nur um die kleine Fussballnation Andorra handeln könne. Selina Beyer folgte seinem Rat. Korrekt!

Ist Günther Jauchs Aszendent Ratte?

Erst jetzt bemerkte Günther Jauch, dass die Kandidatin einen kleinen Stein auf den Tisch gelegt hatte. Der Rosenquarz diene ihr als Glücksbringer, erklärte sie. Jauch wollte wissen, ob sie «so ein bisschen esoterisch unterwegs» sei. Selina Beyer bejahte. Neben Kristallen sei auch die Astrologie eines ihrer Interessen.

«Horoskope machen mir Spass, aber man darf es nicht zu ernst nehmen», verriet Beyer. Jauch forderte sie auf, sein Sternzeichen zu erraten. Sie lag mehrmals falsch. «Krebs», sagte er schliesslich.

Über Selina Beyers Reaktion amüsierte sich das Publikum prächtig: «Ah, Sensibelchen», attestierte sie dem Moderator.

Seinen Aszendenten kannte Jauch nicht, doch seine Redaktion kündigte per Display an, dies für ihn zu prüfen. «Dann kommt Aszendent Ratte raus oder so», vermutete der Moderator, besann sich dann aber: «Ach so, Ratte waren die Chinesen.» Gemeint waren natürlich die chinesischen Sternzeichen.

Um die Wartezeit bis zur Auflösung von Jauchs Aszendenten zu überbrücken, stellte er eine Quizfrage: «Wer erlegt den Nemeischen Löwen, kämpft gegen die Stymphalischen Vögel und fängt den Erymanthischen Eber ein?» Die Antwort war 16'000 Euro wert. Zur Wahl standen Artus, Siegfried, Herakles und Indiana Jones.

Kandidatin traf Taylor Swift

Der Telefonjoker tippte unsicher auf «Herakles». Nach dem nachgeschobenen 50:50-Joker verblieben dieser und Indiana Jones. Den Filmhelden konnte sich die Kandidatin nicht vorstellen und folgte dem Rat der Telefonberatung.

Auf dem Display stand mittlerweile das Ergebnis der Recherche über Günther Jauchs Aszendenten: Jungfrau. «Jungfrauen sind sehr bodenständig, sehr strukturiert», versuchte sich Selina Beyer erneut als Hobby-Astrologin. Sie erklärte: Der Aszendent zeige die Ausstrahlung nach aussen, das Sternzeichen den Charakter und das Mondzeichen das Innenleben eines Menschen.

Die Redaktion liess sich einen Seitenhieb auf den Moderator nicht nehmen. Auf dem Display stand: «Aszendent Jungfrau ist ein Perfektionist, der trotzdem bescheiden WIRKT.» Jauch echauffierte sich augenzwinkernd: «Die Banausen haben ‹wirkt› in Grossbuchstaben geschrieben! Das Thema ist beendet!»

Beendet war leider auch die Heldenreise der Kandidatin, bei der 32'000-Euro-Frage gab sie auf: «Die Abkürzungen BEV, HEV oder PHEV stehen für verschiedene Arten von ...?» Laptops, Kühlschränken, Bohrmaschinen, Elektroautos? Bitter: Sie hätte mit «Elektroautos» richtig gelegen. So ging Bayer mit 16'000 Euro nach Hause – und einer abschliessenden Anekdote über ihr Treffen mit Taylor Swift als zufällig ausgewählter Fan beim Konzert des Popstars 2014 in Berlin.

