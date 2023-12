Kandidat überrascht Jauch mit makaberem Wunsch

WWM-Kandidat Cedric Polzin überrascht Günther Jauch mit einem makaberen Wunsch. Screenshot RTL

Beim «Wer wird Millionär?»-Weihnachtsspecial verblüfft ein Kandidat den Moderator Günther Jauch doppelt: Cedric Polzin erscheint im speziellen Pulli – und will mit seinem Gewinn ein Mausoleum bauen lassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim «Wer wird Millionär?»-Weihnachtsspecial am Dienstag überrascht Kandidat Cedric Polzin den Quizmaster Günther Jauch.

Polzin hat eine seltsame Idee, was er mit dem Preisgeld anstellen will. Er wünscht sich ein Mausoleum.

Der 22-Jährige will sich für 32'000 Euro (rund 30'100 Franken) ein monumentales Grabmal erbauen lassen.

Nicht weniger schräg ist das Outfit des Kandidaten: Er ist im hässlichen Weihnachtspulli zur Sendung erschienen. Auch seine Partnerin trägt einen Ugly Sweater. Mehr anzeigen

Was für eine schöne Bescherung: Beim «Wer wird Millionär?»- Weihnachtsspecial vom 26. Dezember erspielten die Rate-Kandidaten insgesamt 660'000 Euro (rund 622'400 Franken).

Ein hübsches Sümmchen, um sich damit den einen oder anderen lang gehegten Wunsch zu erfüllen.

Das hat sich wohl auch Kandidat Cedric Polzin aus der Magdeburg, der Hauptstadt des deutschen Bundeslands Sachsen-Anhalt, gedacht.

Der 22-Jährige überrascht RTL-Quizmaster Günther Jauch gleich doppelt. Polzin und seine Freundin erscheinen beide im Weihnachtspulli. Der Partnerlook belustigt Jauch. Er will von Polzin wissen: «Süss. Aber ist das Acryl oder richtig Wolle?» Danach fummelt der Moderator am Pulli herum und sucht nach dem Etikett, Polzin kontert: «Jetzt gehen Sie mir mal nicht an die Wäsche!»

Mausoleum für sich und den Vater

Nach der 32'000-Euro-Frage folgt die zweite Überraschung für Günther Jauch. Der Moderator erhält von der Radaktion jeweils gewisse Informationen zu seinen Kandidaten – darunter, welchen Wunsch sie sich mit dem Preisgeld erfüllen wollen. Jauch: «Auf meiner Karte ist ja manchmal ein Hinweis, wofür unsere Kandidaten das Geld brauchen. Und ich muss sagen, da ist Herr Polzin allein auf weiter Flur.»

TV-Host Jauch erzählt verblüfft weiter: «An erster Stelle wünscht er sich nämlich sowohl für seinen Vater als auch für sich … Achtung: ein Mausoleum!», schreibt «Bild.de».

Polzin erklärt seinen speziellen Wunsch mit einem Grinsen: «Wissen Sie, das ist dieser überhöhte Geltungsdrang. Ich will nicht, dass die Menschheit mich loswird, auch wenn ich tot bin.»

Bei der 64'000-Euro-Frage ist Schluss

Ein spezieller Wunsch, der wohl mit seinem Job zusammenhängt. Cedric Polzin ist Mitarbeiter im Bereich Denkmalpflege. Für sich wünscht er sich allerdings ein eher einfacheres Mausoleum, also Grabdenkmal: «So eine aufgezwungene Erinnerungskultur, obwohl ich nichts gemacht habe … klar, warum nicht?»

Bei der 125'000-Euro-Frage ist Endstation für Polzin. Er muss folgende Fragen beantworten: «In welches Gewässer mündet der längste Fluss Europas?» (Die Antwort findest du am Ende des Artikels.)

A: Schwarzes Meer

B: Nordsee

C: Kaspisches Meer

D: Mittelmeer

Cedric Polzin entscheidet sich, seinen Weihnachts-«Günther Jauch»-Joker einzusetzen. Leider mit unklarem Resultat.

Der Magdeburger steigt aus. Er geht mit 64'000 Euro (ca. 60'300 Franken) nach Hause: «Da kann man schon ein kleines Mausoleumchen draus basteln. Oder zumindest die Grundplatte giessen.»

*Anm.d.Red: Antwort C, ins Kaspische Meer.

Mehr Videos aus dem Ressort