Indiens reichste Familie lässt Justin Bieber für 10 Millionen Dollar einfliegen

Anant Ambani und Radhika Merchant heiraten am Wochenende in einer dreitägigen Hindu-Zeremonie in Mumbai. Bei einer der diversen Vor-Hochzeitspartys performte Justin Bieber für das indische Milliardärs-Paar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am nächsten Wochenende heiraten der indische Milliardärssohn Anant Ambani und seine langjährige Freundin Radhika Merchant in Mumbai.

Die Familie Ambani ist bekannt dafür, dass sie gerne Popstars bei ihren Feiern auftreten lässt.

Bei einer der diversen Vor-Hochzeitsfeiern performte am vergangenen Wochenende der US-amerikanische Sänger Justin Bieber.

Laut Medienberichten soll der Popstar für seinen Auftritt eine Gage von 10 Millionen Dollar bezahlt bekommen haben. Mehr anzeigen

Bereits die Einladung zur Hochzeit vom indischen Milliardärs-Paar Anant Ambani und Juli Radhika Merchant hatte es in sich: Statt einer Karte, erhielten Gäste eine pompöse Box mit dem Abbild der Hindu-Gottes Vishnu.

Mit Chemie und Textilien machte die Familie Ambani ein Milliarden-Vermögen, derweil die Merchants durch das Unternehmen Encore Healthcare zu ganz viel Geld gekommen sind.

Die Ambanis haben aber nicht nur ein riesengrosses Vermögen angehäuft, sie lieben es auch, Party zu machen. Am vergangenen Wochenende richtete Mukesh und Nita Ambani bereits die dritte Verlobungsparty für ihren jüngsten Sohn Anant und dessen Braut aus.

Der Vater des Bräutigams bezahlte Biebers Auftritt

Während der sogenannten Sangeet-Party, eine der vielen Feierlichkeiten, die im Vorfeld einer Hindu-Hochzeit stattfinden, trat unter anderem Justin Bieber auf.

Laut Medienberichten soll der Vater des Bräutigams den US-amerikanischen Popstar für zehn Millionen US-Dollar Gage nach Indien eingeflogen haben.

Am kommenden Wochenende heiraten der indische Milliardärssohn Anant Ambani und seine langjährige Freundin Radhika Merchant in Mumbai. Bild: IMAGO/SOPA Images

Videos auf Tiktok zeigen die Ankunft von Justin Bieber am Flughafen von Mumbai. Dabei wird der Sänger von Sicherheitsmitarbeitern zu einer Luxus-Limousine eskortiert, derweil Schaulustige und Fotografen immer wieder seinen Namen rufen.

Während seines Auftritts im Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC) holte Justin Bieber auch das Brautpaar auf die Bühne. Wie «Times of India» schreibt, posierte das Trio danach gemeinsam für die Fotografen.

Hauptzeremonie findet am kommenden Wochenende statt

Anant Ambani und Radhika Merchant werden sich am kommenden Wochenende in einer dreitägigen Hindu-Zeremonie das Jawort geben. Die Hauptzeremonie soll am 12. Juli stattfinden, gefolgt von einem grossen Empfang am 14. Juli.

Laut Medienberichten sollen die Feierlichkeiten im Jio World Convention Center und dem Familienhaus der Ambanis in Mumbai stattfinden. Der Hochzeitstermin für das Paar wurde gemäss Hindu-Brauch anhand der Geburtshoroskope des Paares ausgewählt.

Nun wird gerätselt, welcher Popstar nach Justin Bieber und Rihanna, sie trat während der ersten Vor-Feier im vergangenen März auf, die eigentliche Hochzeitsfeier von Anant Ambani und Radhika Merchant am kommenden Wochenende mit einem Auftritt beehren wird.

Spekuliert wird unter anderem über einen möglichen Auftritt der Sängerinnen Adele und Lana Del Rey und von Rapper Drake.

