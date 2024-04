Künstler Jordan Welch lebt in Dubai. Dort herrschen gerade Unwetter. Welch schreibt auf Instagram: «Mein Rolls-Royce wurde geflutet und ich stecke fest». Instagram

Dubai zieht wegen der vielen Sonnenstunden Influencer*innen aus der ganzen Welt an. Am Dienstag wurde der Wüstenstaat von starken Unwettern heimgesucht. Strassen waren überflutet, Autos steckten fest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das warme Wetter und der lockere Lifestyle lockt Influencer aus der ganzen Welt nach Dubai.

Am Dienstag wurde der Wüstenstaat von heftigen Unwettern heimgesucht. Hochwasser haben zu Überschwemmungen geführt.

Influencer posten Fotos vom heftigen Unwetter. So auch Künstler Jordan Welch, der mit seinem Rolls-Royce in den überfluteten Strassen steckenblieb. Auch die Schweizer Unternehmerin Daniela Baumann hat die Extremregenfälle miterlebt. Mehr anzeigen

Für einmal kein Sonnenschein und hohe Temperaturen. Unbeständiges Wetter und heftige Regenfälle haben am Dienstag in Teilen der Vereinigten Arabischen Emirate zu Hochwasser und Überschwemmungen geführt. In Dubai kam der Strassenverkehr teilweise zum Erliegen.

Auch die Flughäfen waren von den Wassermassen betroffen. Das Nationale Zentrum für Meteorologie (NCM) der Vereinigten Arabischen Emirate teilte mit, dass bis zum frühen Mittwochmorgen eine weitere Welle von Unwettern und Niederschlägen in dem Wüstenstaat am Persischen Golf erwartet werde und sich von Westen über das Land ausbreite.

Bereits am Montag hatten die Behörden eine Warnung zur öffentlichen Sicherheit herausgegeben, in der sie die Einwohner vor den widrigen Wetterbedingungen warnten.

Dubai gilt als Hotspot der Influencer*innen weltweit. Auch Künstler Jordan Welch lebt im Wüstenstaat und wurde von den Unwettern überrascht.

Er postet Bilder von den überschwemmten Strassen und schreibt dazu, dass sein Rolls-Royce überflutet wurde und er feststecke.

Auch die Schweizer Unternehmerin Daniela Baumann hat das Unwetter auf Instagram dokumentiert. Das Video zeigt überflutete Strassen.

Die Schweizer Unternehmerin Daniela Baumann hat dieses Video aus Dubai in den sozialen Medien gepostet. Instagram

Sarah Harrison: «Es macht mich traurig und ist sehr beängstigend»

Auch die deutsche Realityshow-Teilnehmerin und Playmate Sarah Harrison lebt mit ihrer Familie in Dubai. Sie hat ebenfalls mehrere Videos gepostet und berichtet von dramatischen Situationen.

Auch die deutsche Influencerin zeigt auf Instagram das Ausmass des Unwetters. Instagram

Sarah Harrison schreibt auf Instagram: «Hier mal ein paar Videos wie es in Dubai gerade zugeht. Sowas macht mich traurig und ist sehr beängstigend. Ich hoffe, alle sind in Sicherheit.»

