Influencerin Raffa Plastic alias Raffaela Zollo Raffa hat auf TikTok offen über ihre Schulden gesprochen. Hier ist sie bei der SRF-Show «Hello Again» im Mai 2019 zu sehen. Bild: imago images/POP-EYE

Influencerinnen führen dank Internet ein Leben in Saus und Braus, könnte man denken. Nicht so Raffa Plastic alias Raffaella Zollo. Die Zürcherin hat auf Social Media verraten, 65'000 Franken Schulden zu haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Raffaella Zollo, bekannt als Influencerin Raffa Plastic hat auf Tiktok gestanden, 65'000 Franken Schulden zu haben.

Der Betrag stammt aus ihrer aufgelösten Beautyfirma.

In den nächsten zwei Jahren will sie wieder frei von Schulden sein.

Teure Autos, eine Wohnung voller Designmöbel und Luxusferien auf den Malediven, so stellst du dir das Leben von Influencern vor.

Doch das Leben einer Social-Media-Celebrity ist nicht immer Glanz und Gloria.

Das zeigt das Beispiel von Raffaella Zollo, alias Raffa Plastic. Die 31-Jährige hat auf TikTok gestanden, 65'000 Franken Schulden zu haben, das schreibt «20min.ch».

Schulden wegen Kosmetikfirma

Auf Youtube hat Raffaella Zollo ihren 730'000 Followern erzählt, wie es zum Schuldenberg kam: «Man muss auch über Niederlagen sprechen können, denn niemand ist perfekt», sagt die 31-Jährige in ihrem neuesten Videopost.

Sie erklärt, dass sie 2023 ihr Kosmetikunternehmen «Raffas Plastic Cosmetics» habe auflösen müssen. Der Grund? Während der Pandemie haben sich ihre Lippenstifte, Puder und weiteren Beautyprodukte nicht mehr so gut verkauft. Raffa verkaufte ihre Produkte zu tiefen Preisen.

Mit dem Ende von Raffa Plastics Cosmetics muss sie nun ihrem Geschäftspartner, der ihr 65'000 Franken vorgesteckt hatte, das Geld zurückzahlen.

«Diese Nachricht habe ich vor einer Woche bekommen und jetzt langsam verdaut», sagt Raffaella Zollo im Videopost.

Am ersten Tag nur geheult

Raffa Plastic wollte zuerst ihre Wohnung verkaufen. Doch darauf liegt eine Hypothek.

Die finanzielle Lage ist problematisch für sie: «Ich mag es nicht, jemandem Geld zu schulden. Es fühlt sich an wie ein Seil, das man um den Körper hat.»

Am ersten Tag habe sie geheult, am zweiten Tage habe sie ebenfalls geheult. «Am dritten Tag dachte ich, weisst du was? Ich schaffe das, so wie ich immer alles geschafft habe.»

Mit ihrem ehemaligen Businesspartner hat sie nun abgemacht, den Betrag in den nächsten – voraussichtlich zweieinhalb Jahren – abzubezahlen.

Mit dem Gang an die Öffentlichkeit will Raffa Plastic andere Menschen in ihrer Situation bestärken: «Zu meiner Hypothek, die ich abzahlen muss, kommen jetzt noch diese Schulden. Das ist sehr belastend. Ich möchte mit diesem Video euch und mir selbst Mut machen.»

Raffa will nun ihre beiden Birkin Bags verkaufen. Es gab eine Zeit, in der sie sich die teuren Luxus-Handtaschen leisten konnte, sagt sie.

Für ihre Offenheit wird die Influencerin von ihren Fans gelobt. Die Art, wie sie mit ihrer Situation umgehe und darüber spricht, sei «bemerkenswert», heisst es in einem der Kommentare.

