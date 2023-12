Islamisten sollen Anschlag auf Prinz Harry planen

Prinz Harry hat als britischer Soldat in Afghanistan gedient. Deshalb sollen nun Islamisten einen Anschlag auf ihn geplant haben. Kirsty Wigglesworth/AP

Islamisten sollen dazu aufgerufen haben, Prinz Harry zu töten. Das gehe aus einem Lagebild des deutschen Bundeskriminalamtes hervor, schreibt ein deutsches Nachrichtenportal.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Deutsche Ermittlungsbehörden sind alarmiert: Islamisten sollen aufgerufen haben, Prinz Harry zu töten, das berichtet ein deutsches Nachrichtenportal.

Die Warnung geht aus einem Lagebild des deutschen Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Das BKA ist die Zentralstelle der deutschen Kriminalpolizei.

Prinz Harry war zweimal als Co-Pilot in Afghanistan (2007 und 2013). Dort tötete er 25 Taliban. Über das traumatische Erlebnis hat Harry auch in seiner Autobiografie «Reserve» geschrieben. Mehr anzeigen

Prinz Harry könnte gerade mit seiner Familie das schöne Wetter in seinem Exil geniessen. In Montecito bei Los Angeles gibt es dieses Wochenende nur wenige Wolken am Himmel bei angenehmen 17 bis 18 Grad.

Perfekte Voraussetzungen für Ausflüge im Park mit Meghan, Archie und Lilibet.

Nach der ganzen Aufregung um das neue Royal-Skandalbuch von Omar Scobie könnte Prinz Harry ein bisschen Ablenkung brauchen.

Doch das muss warten. Die nächste Hiobsbotschaft aus Europa erreicht Harry: Islamisten sollen einen Anschlag auf Prinz Harry planen.

Harry hat sich wegen Afghanistan-Einsätze schuldig gemacht

Das deutsche Nachrichtenportal «focus.de» berichtet über den Anschlag auf Prinz Harry. Das Portal schreibt, dass das Al-Qaida-Medienportal As-Sahab Media Foundation habe vor einer Woche die muslimische Bevölkerung weltweit zu einem Anschlag auf den britischen Royal aufgerufen. Dies, um die islamistisch-palästinensische Terrormiliz Hamas zu unterstützen.

Laut einem Lagebild deutscher Ermittler, welches dem Portal vorliege, forderten die militanten Islamisten «blutige Angriffe und Revolutionen für die Unterstützung der Palästinenser einzusetzen». Darunter sollen unter anderem Anschläge auf Luftwaffenpersonal im Westen verübt werden.

Ziel sollten insbesondere die USA und Prinz Harry sein. Die Bundeskriminalamt-Experten werteten den Online-Aufruf als «symbolischen Racheakt und Bestrafung aller Israel-Unterstützer». Prinz Harry diente als Soldat im Afghanistan-Krieg, darüber schreibt er auch in seiner Autobiografie «Reserve». Das habe ihn zum Ziel der Islamisten gemacht.

