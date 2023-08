Es sei Teil des Deals mit Albert: Charlène zieht sich zurück und überlässt dem monegassischen Hof die Kommunikation. Keystone, EPA

Gehört das Ehepaar Charlène und Albert bald der Vergangenheit an? Nun hat der monegassische Hof auch ihren Instagram-Account gelöscht. Das sei jedoch alles Teil des Deals mit Albert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Spekulationen zu Charlène und Albert häufen sich, das Paar soll nur noch an offiziellen Anlässen miteinander zu tun haben.

Die Fürstin wohne derzeit sogar in der Schweiz. Offiziell bestätigt ist nichts, doch nun hat der monegassische Hof ihren Instagram-Account gelöscht.

Ein Insider bestätigt gegenüber «Bild», dass dies Teil des Deals sei. Mehr anzeigen

Die negativen Schlagzeilen zum Fürstenpaar in Monaco nehmen nicht ab: Erst Korruption, nun die angebliche Flucht von Charlène in die Schweiz und nun ist der offizielle Instagram-Account der Fürstin deaktiviert worden.

Das Profil unter dem Namen «HSH Princess Charlène» lässt sich seit gestern nicht mehr aufrufen.

Wie das französische Magazin «Voici» berichtet hat, sollen Charlène und Albert ab sofort nur noch ein «zeremonielles Paar» sein. Die Deaktivierung des Instagram-Profils könnte die Behauptung nun zusätzlich unterstreichen.

«Es ist Teil des Deals»

Die «Bild» spekuliert dabei sogar, dass diese Veränderungen am monegassischen Hof mit Nicole Coste zu tun haben könnte. Die ehemalige Flugbegleiterin hatte eine Liebesaffäre mit Fürst Albert, aus der Sohn Alexandre (19) entstanden ist. Laut der deutschen Zeitung war sie letztens öfter am Hof zu sehen – so etwa am Rotkreuz-Ball, bei dem sie zuletzt 2011 gesichtet worden war.

Eine Quelle will laut «Bild» wissen: «Die Deaktivierung des Instagram-Accounts ist ein Teil des Deals von Charlène und Albert. Sie zieht sich dort zurück, überlässt dem Hof die Kommunikation – und bekommt dafür woanders Freiräume.»

