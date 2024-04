Ist «3 Body Problem» das neue «Game Of Thrones»? Bei «3 Body Problem» scheute Netflix weder Kosten noch Mühen. Die Macher von «Game Of Thrones» setzten einen der erfolgreichsten Sci-Fi-Romane der letzte Jahre um. Wie gut ist der ambitionierte Netflix-Hit? 08.04.2024

Bei «3 Body Problem» scheute Netflix weder Kosten noch Mühen. Die Macher von «Game of Thrones» setzten einen der erfolgreichsten Sci-Fi-Romane der letzte Jahre um. Wie gut ist der ambitionierte Netflix-Hit?

Von Adrian Kammer und Roman Müller Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Serie «3 Body Problem» bietet vielschichtigen, cleveren und verrückten Science-Fiction-Stoff für die Masse.

Die Buchvorlage «Die drei Sonnen» wurde bereits weltweit gefeiert. Selbst Barack Obama ist grosser Fan der gesamten «Trisolaris-Trilogie».

blue News-Redaktor Roman Müller findet die Geschichte gar so spannend, dass er sich nach dem Bingen der ersten Staffel das Hörbuch der Buchvorlage besorgt hat. Mehr anzeigen

Saftige 20 Millionen Dollar pro Folge liess sich Netflix die Produktion von «3 Body Problem» kosten. Dazu holte man die Macher von «Game of Thrones» an Bord, die vier Jahre lang an der Umsetzung dieser ersten Staffel arbeiteten.

In der mysteriösen Geschichte, die auf einem Erfolgsroman basiert, werden die grundlegenden naturwissenschaftlichen Erkenntnisse der Menschheit von einem Tag auf den nächsten über den Haufen geworfen. Bald stellt sich heraus, dass dabei Aliens ihre Finger im Spiel haben.

«3 Body Problem» hat fiesen Cliffhänger

Neben opulenten Bildern bietet die Serie eine dichte Story mit komplexen Handlungssträngen sowie einen originellen Genremix zum Miträtseln. Der Cliffhanger am Ende der ersten Staffel ist so fies, dass sich unser blue News-Redaktor gar erstmals überhaupt ein Hörbuch zugetan hat, um das Ende der Geschichte zu erfahren.

