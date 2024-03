Serien-Tipps zum Bingen «Shogun» beweist, dass früher nicht alles besser war Darum musst du diese Serie schauen: blue News liefert dir fünf Gründe. «Shogun» erzählt die Geschichte eines Engländers, der in Japan strandet ist und in eine Welt voller Intrigen, Machtspiele und unerwarteter Allianzen gezogen wird. 27.03.2024

Brauchst du über Ostern noch einen Film- oder Serien-Tipp? blue News liefert dir im Video fünf Gründe, warum du «Shogun» unbedingt schauen musst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Shogun» erzählt die Geschichte eines Engländers, der mit seinem Schiff im feudalen Japan strandet und in eine Welt voller Intrigen, Machtspiele und unerwarteter Allianzen gezogen wird.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von James Clavell wurde die Geschichte nun für das moderne Publikum in einer spektakulären Mini-Serie adaptiert.

«Shogun» läuft auf Disney+ (im blue SuperMax -Paket enthalten) zum Streamen zur Verfügung. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge. Mehr anzeigen

Bei Remakes ist man meist etwas skeptisch. Doch «Shogun» beweist, dass früher nicht immer alles besser war.

1980 wurde «Shogun» erstmals verfilmt. Die fünfteilige Mini-Serie «Shogun» mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle begeisterte das weltweite Fernsehpublikum. Seit Februar läuft auf Disney+ das Remake.

Die Neuverfilmung basiert ebenfalls auf dem gleichnamigen Besteller von James Clavell und besteht aus zehn Folgen. Eine zweite Staffel ist laut den Regisseuren nicht geplant. Die Geschichte sei abgeschlossen.

«Shogun» entführt das Publikum in die faszinierende Welt des feudalen Japans des 17. Jahrhunderts.

Die Serie erzählt die Geschichte des englischen Seefahrers John Blackthorne, der nach einem Schiffbruch in Japan strandet. Intrigen und Machtspiele sind programmiert.

Die Darstellung des historischen Japans ist atemberaubend und bietet einen faszinierenden Einblick in eine längst vergangene Ära.

«Shogun» wird als das japanische «Game of Thrones» gehandelt. Allein die erste Folge wurde weltweit über neun Millionen geschaut.

Ist «Shogun» nichts für dich? Dann schau diese Serie.

Falls du eher auf eine Krimi-Comedy-Serie stehst, empfehlen wir dir «The Rookie». In dieser Serie dreht sich alles um Polizist*innen des Los Angeles Police Department.

Die Fälle, die die Polizisten in Los Angeles lösen müssen, spiegeln die Vielfalt und Intensität der Stadt wider – von glitzernden Nachbarschaftsstreits in Beverly Hills bis hin zur erbarmungslosen Jagd auf Drogenringe in den Armenvierteln und sogar der dramatischen Rettung entführter Polizeikollegen.

Mit der sechsten Staffel bleibt die Serie ihrem facettenreichen Stil treu und verspricht eine Mischung aus Comedy, Drama und Action. Doch die bevorstehende Hochzeit von John und Bailey wird von kriminellen Zwischenfällen überschattet, und selbst ihre Flitterwochen werden durch die Entdeckung einer Wasserleiche getrübt.

Im Video siehst du, was unsere blue News-Redaktoren Roman Müller und Stéphanie Süess zur neuen Staffel sagen.

Alle Staffeln «The Rookie» inklusive der neuen sechsten Staffel laufen derzeit auf blue Premium.