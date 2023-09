Jasmin Herren ist nach Tod von Ehemann Willi wieder verliebt

Jasmin Herren und Philipp Bender werden zusammen bei «Forsthaus Rampensau Germany» zu sehen sein. Joyn/Nadine Rupp

Jasmin Herren ist wieder glücklich verliebt. Die Witwe von «Lindenstrasse»-Star Willi Herren hat ihr neues Glück mit dem Studenten Philipp Bender gefunden.

Nun hat die Sängerin wieder ihr Glück gefunden: Sie ist mit dem Studenten Philipp Bender zusammen.

Das Paar nimmt an der Reality-TV-Sendung «Forsthaus Rampensau Germany» teil. Mehr anzeigen

Vor zwei Jahren verlor Jasmin Herren ihren Ehemann Willi. Obwohl sich die Reality-TV-Darstellerin und der ehemalige «Lindenstrasse»-Schauspieler kurz vorher getrennt hatten, warf sie der Tod ihres Ex-Partners aus der Bahn.

Nun hat sich Herren wieder gefangen. Sie ist bei der neuen Joyn-Reality-TV-Serie «Forsthaus Rampensau Germany» zu sehen – und das nicht alleine. Herren zieht in der Paar-Show auf ein Gehöft in Österreich. Philipp Bender ist 23, Student und der neue Mann an Jasmin Herrens Seite.

Kennengelernt haben sich die beiden in der deutschen Schlagerszene, wie Herren der «Bild» verrät. Bender, der ebenfalls als Sänger unterwegs ist, habe einige Songs für die 44-Jährige geschrieben. Herren habe ihm zum Dank bei einem Auftritt als Tontechnikerin ausgeholfen.

Jasmin Herren «blüht auf»

«Er wollte mich dafür bezahlen, aber das wollte ich nicht. Später fuhren wir gemeinsam zu mir, haben Pizza bestellt – und kamen uns näher», erinnert sich Herren. Seit Ende April sind die beiden nun offiziell zusammen. Herren: «Jetzt hat das Versteckspiel endlich ein Ende. Ich blühe auf und bin ein neuer Mensch, seit er in meinem Leben ist. Wir lieben uns sehr.»

Zu Beginn der Beziehung wollten sie ihre Liebe lange noch geheim behalten. Dass sie sich so schnell verliebt haben, sei nämlich zunächst «erschreckend» gewesen: «Auch wegen des Altersunterschieds.» Inzwischen sei das Paar aber schon zusammengezogen. Und wird nun also auch zusammen im TV zu sehen sein.

Bei «Forsthaus Rampensau Germany» ziehen neun Promi-Paare auf einen Selbstversorger-Bauernhof auf 1300 Metern Höhe. Neben Herren und Philipp Bender sind da unter anderem auch Danni Büchners Töchter Jade und Joelina Karabas dabei.

