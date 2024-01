Jeremy Renner wollte für seine Tochter Ava so schnell wie möglich wieder gesund werden. Bild: Getty/Matt Winkelmeyer

Marvel-Held Jeremy Renner verlor vor einem Jahr beinahe sein Leben, als er am Neujahrstag von einem Schneepflug überrollt wurde. Seine Genesung schaffte er vor allem wegen seiner Tochter Ava.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspieler Jeremy Renner ist am Neujahrstag 2023 von einem Schneepflug überrollt worden.

Der Marvel-Star brach sich dabei mehr als 30 Knochen und war im letzten Jahr – und noch immer – in Rehabilitation.

Motivation dafür war seine Tochter Ava, deren Angst mit jedem positiven Schritt zurück zur Normalität schwand. Mehr anzeigen

Jeremy Renner verunglückte vor genau einem Jahr in Reno, Nevada, als er seinem Neffen half, ein Auto vom Schnee zu befreien. Der 52-jährige Marvel-Darsteller geriet unter einen Schneepflug und brach sich über 30 Knochen.

Nun blickt der Schauspieler auf das vergangene Jahr zurück, nach einem Unfall, der ihn fast das Leben gekostet hätte. Die Kraft für die Rehabilitation schöpfte Renner aus der Liebe für seine Tochter Ava, wie er nun sagte.

In einem Instagram-Post vom Montag, 1. Januar 2024, beschrieb er die 10-Jährige als «Grund Nummer 1» für seine Erholung vom Unfall, der sich am 1. Januar 2023 ereignete.

«Ihr ging es besser, sie hatte weniger Angst»

«Ich habe sie gebeten, auf mich zu warten, als ich sie am 14. Januar nach meiner Ankunft zu Hause zum ersten Mal sah», sagte Renner. «Als es mir langsam besser ging, ging es auch ihr besser, sie hatte weniger Angst. Es gibt keine bessere Motivation, wenn du deiner Familie und den Freunden die Sorgen mit deiner Genesung wegnehmen kannst.»

Und weiter schreibt er: «Für immer dankbar, danke euch allen für die Liebe und die Unterstützung im letzten Jahr.»

Jeremy Renner besuchte zudem das Spital, in dem er nach dem Unfall behandelt worden ist. Er dankte den Leuten, die Erste Hilfe leisteten, den Ärzten, Krankenschwestern und Angestellten: «Ich danke euch allen, der ganzen Community, ihr habt dafür gesorgt, dass ich hier bleibe.»

Der Schauspieler trat ausserdem bei der Neujahrsübertragung von CNN auf und sprach mit den Gastgebern Anderson Cooper und Andy Cohen über seine lange Rehabilitation im vergangenen Jahr.

«Hätte viele Menschen enttäuscht, wäre ich gestorben»

Auf die Frage, was ihn motiviert hat, sich durch diesen «unglaublichen Kampf» zu forcieren, antwortete Renner: «Ich fühle mich gesegnet, dass ich so viele Dinge habe, für die es sich zu leben lohnt. Ich habe eine riesige Familie, eine 10-jährige Tochter – ich hätte viele Menschen enttäuscht und Leben durcheinandergebracht, wäre ich vor einem Jahr gestorben. Unzählige Dinge halten mich hier, inspirieren mich.»

Gewohnt locker ging er auch mit dem traumatischen Erlebnis um, er sei generell ein «ziemlich sturer Kerl». Seine Rehabilitation kam auch als Erleichterung: Mit jedem Tag, an dem es ihm besser ging, fühlte sich auch seine Familie besser.

«Meine Heilung war also auch ihre Heilung», sagte Renner. «Es gab also keine andere Option. Und ich arbeite heute noch daran, jeden Tag. Ich danke Gott, dass ich so viel habe, um das es sich zu kämpfen lohnt.»

Mehr aus dem Ressort Entertainment