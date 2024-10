Jérôme Humm: «Nach dieser Rolle verstehe ich die Leute auf dem Land besser»

Jérôme Humm spielt in der neuen SRF-Produktion «Neumatt» mit – eine Dramaserie um eine Bauernfamilie. Bei «Weekend on the Rocks» spricht der 22-Jährige über seine Rolle und den Stadt-Land-Graben.

24.09.2021