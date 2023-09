19. Zurich Film Festival: Jessica Chastain und Ethan Hawke besuchen die Schweiz Jessica Chastain wird für ihr Lebenswerk geehrt. Am ZFF präsentiert sie zudem ihren neuen Film «Memory». Bild: IMAGO/UPI Photo Als Regisseur kommt zudem Hollywood-Star Ethan Hawke nach Zürich. Bild: IMAGO/ZUMA Press Der langjährige Regisseur Todd Haynes erhält den «A Tribute to ...»-Award für seine Arbeit in der Filmbranche. Bild: imago/PanoramiC Ein gerngesehener Gast am Zurich Film Festival ist auch Diane Kruger, sie wird dieses Jahr ebenfalls über den Teppich laufen. Bild: imago/APress Mit von der Partie ist auch Regisseur Wim Wenders. Bild: imago/Future Image Michael Steiner zeigt am ZFF seinen Film «Early Birds» – es ist der erste Netflix-Film aus der Schweiz. Bild: KEYSTONE 19. Zurich Film Festival: Jessica Chastain und Ethan Hawke besuchen die Schweiz Jessica Chastain wird für ihr Lebenswerk geehrt. Am ZFF präsentiert sie zudem ihren neuen Film «Memory». Bild: IMAGO/UPI Photo Als Regisseur kommt zudem Hollywood-Star Ethan Hawke nach Zürich. Bild: IMAGO/ZUMA Press Der langjährige Regisseur Todd Haynes erhält den «A Tribute to ...»-Award für seine Arbeit in der Filmbranche. Bild: imago/PanoramiC Ein gerngesehener Gast am Zurich Film Festival ist auch Diane Kruger, sie wird dieses Jahr ebenfalls über den Teppich laufen. Bild: imago/APress Mit von der Partie ist auch Regisseur Wim Wenders. Bild: imago/Future Image Michael Steiner zeigt am ZFF seinen Film «Early Birds» – es ist der erste Netflix-Film aus der Schweiz. Bild: KEYSTONE

Die Gästeliste für das 19. Zurich Film Festival steht: Jessica Chastain und Ethan Hawke beehren unter anderem die Schweiz. Weiter werden dieses Jahr 148 Filme gezeigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vom 28. September bis zum 8. Oktober 2023 findet das 19. Zurich Film Festival statt.

Als Gäste bestätigt sind die Hollywood-Schauspieler Jessica Chastain, Ethan Hawke und Diane Kruger sowie Regisseur Todd Haynes.

Das diesjährige Programm umfasst 148 Filme mit 52 Premieren. Mehr anzeigen

«Wir sind sehr glücklich, dass wir unserem Publikum eine Rekordzahl von Welt- und Europapremieren zeigen können. Die hohe Zahl zeigt, dass das Ansehen des ZFF in der weltweiten Filmwirtschaft zunimmt. Das Zurich Film Festival ist ein ideales Festival, um Filme für die Award-Season mit Prestige aufzuladen», sagt Christian Jungen, Leiter des ZFF.

Abgesehen von den Filmen sucht auch das Line-up seinesgleichen: Jessica Chastain, Ethan Hawke, Diane Kruger, Todd Haynes, Wim Wenders, Michael Steiner und viele mehr werden während des Festivals erwartet und präsentieren ihre neusten Werke.

Erster Schweizer Netflix-Film feiert Premiere

Der «A Tribute to ...»-Award geht dieses Jahr an den US-amerikanischen Regisseur Todd Haynes, der seinen Film «May December» mit Natalie Portman und Julianne Moore vorstellen wird. Weiter erhält die Schauspielerin Jessica Chastain den «Golden Icon»-Award für ihr bisheriges Lebenswerk. Ausserdem stellt sie ihren Film «Memory» vor.

Natürlich ist auch die Schweiz am ZFF vertreten: Regisseur Michael Steiner hat im vergangenen Jahr den ersten Netflix-Film unseres Landes abgedreht. «Early Birds» feiert am Zurich Film Festival seine Premiere. Im Langstrassen-Thriller geht es um zwei junge Frauen, die unverhofft an viel Geld kommen – und sich bald von Polizei und Kriminellen verfolgt sehen.

Das volle Programm des ZFF gibt es hier.

