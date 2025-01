Das sind die Dschungelcamp-Stars 2025 Die Teilnehmer*innen der 18. Staffel der RTL-Realityshow «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Bild: dpa Lilly Becker geht ins Dschungelcamp. Bild: dpa Auch Anna-Carina Woitschack stellt sich den ekligen Dschungelprüfungen in Down under. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen wird ebenfalls Teil der Dschungel-Crew 2025. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa Moderator Jan Köppen und Moderatorin Sonja Zietlow führen erneut durch die RTL-Realityshow. Bild: dpa Das sind die Dschungelcamp-Stars 2025 Die Teilnehmer*innen der 18. Staffel der RTL-Realityshow «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Bild: dpa Lilly Becker geht ins Dschungelcamp. Bild: dpa Auch Anna-Carina Woitschack stellt sich den ekligen Dschungelprüfungen in Down under. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen wird ebenfalls Teil der Dschungel-Crew 2025. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa Moderator Jan Köppen und Moderatorin Sonja Zietlow führen erneut durch die RTL-Realityshow. Bild: dpa

Zehnkämpfer Jürgen Hingsen möchte sich mit 66 Jahren den Herausforderungen der RTL-Dschungelshow stellen. Und auch Lilly Becker ist dabei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Munkeln hat ein Ende: RTL verkündet offiziell die Dschungelcamp-Kandidat*innen für 2025.

Schon vorher war bestätigt, dass Lilly Becker und Maurice Dziwak dabei sein werden.

Weitere bekannte Gesichter sind «Der Alte»-Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss, «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Star Timur Ülker und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack. Mehr anzeigen

Wochenlang wurde gemunkelt. Welcher mehr oder weniger bekannte Promi zieht ins RTL-Dschungelcamp? Während die Gerüchteküche so richtig brodelte, warf die «Bild»-Zeitung immer wieder angebliche Teilnehmer*innen, die 2025 in Down Under eine Pritsche beziehen, in den Raum. Auch der Nachrichtensender selbst goss zwischenzeitlich Öl ins Feuer gegossen.

Nun hat der RTL den wochenlangen Spekulationen ein Ende gesetzt und alle Teilnehmer*innen des Dschungelcamps 2025 offiziell verkündet.

Die jüngste Kandidatin dieser Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» wird Reality-Sternchen Alessia Herren (22), war unter anderem bei «Promi Big Brother» zu sehen, sein. «Ich trete in die Fussstapfen meines Vaters. Darauf bin ich sehr stolz», sagte die Tochter des Entertainers Willi Herren (1975-2021). Die Rolle des Camp-Ältesten fällt Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (66) zu.

Diese Stars stellen sich ekligen Dschungelprüfungen

Dass Model Sharlely «Lilly» Becker (48) und der routinierte Datingshow-Teilnehmer Maurice Dziwak (26) sich ekligen Dschungelprüfungen stellen werden, war bereits bekannt. Dies verkündete der Sender schon vorher, doch jetzt ist die ganze Liste da.

Die bekanntesten Gesichter dürften neben Lilly Becker «Der Alte»-Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62), Schauspielerin Nina Bott (47), «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Star Timur Ülker (35), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) und Fussballkommentator Jörg Dahlmann (65) sein.

Die 12 Dschungelcamp-Kandidat*innen im Überblick: Lilly Becker

Maurice Dziwak

Anna-Carina Woitschack

Sam Dylan

Alessia Herren

Jörg Dahlmann

Edith Stehfest

Jürgen Hingsen

Yeliz Koc

Timur Ülker

Nina Bott

Pierre Sanoussi-Bliss Mehr anzeigen

Aber auch die Reality-Fraktion ist stark vertreten. Neben Nesthäkchen Alessia Herren sind auch der Sieger der Trash-Show «Das Sommerhaus der Stars», Sam Dylan (33), eben Maurice Dziwak, die Musikerin Edith Stehfest (29) und Influencerin sowie ehemalige «Der Bachelor»-Kandidatin Yeliz Koç (31) dabei.

Wie viel es RTL kostet, die Teilnehmer*innen für das Dschungelcamp zu gewinnen, wurde ebenfalls im Vorfeld heiss diskutiert. So soll Lilly Becker laut Informationen der «Bild» die höchste Gage erhalten: Die Ex-Frau des ehemaligen Tennisstars Boris Becker (57) will laut Recherchen der deutschen Zeitung mindestens 300'000 Euro einstreichen.

Die zwölf Stars und Sternchen werden ab 24. Januar täglich um 20.15 Uhr in 17 Live-Shows zu sehen sein. Die Moderation von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» haben erneut Sonja Zietlow und Jan Köppen.

