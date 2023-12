Der Schauspieler Rolf Schimpf mit seiner Ehefrau Ilse Zielstorff 2013. Ursula Düren

TV-Star Rolf Schimpf («Der Alte») musste aus Geldgründen umziehen. Seine langjährige Freundin Jutta Kammann hat ihn in seiner neuen Seniorenresidenz besucht – und ist schockiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Der Alte»-Darsteller Rolf Schimpf musste vor zwei Wochen seine bisherige Seniorenresidenz verlassen – wegen Geldsorgen. Er ist in ein günstigeres Pflegeheim umgezogen.

Seine langjährige Kollegin Jutta Kammann hat ihn in seinem neuen Zuhause besucht.

Die Schauspielerin ist entrüstet, was sie dort gesehen hat. Schimpf hat ihr anvertraut, dass er dort nicht glücklich ist. Mehr anzeigen

TV-Star Rolf Schimpf (99) aus der Kult-Krimiserie «Der Alte» lebte seit 2010 in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in der noblen Seniorenresidenz Augustinum in München.

Zuerst zusammen mit seiner Ehefrau Ilse Zielstorff (†79), die 2015 starb. Vor rund zwei Wochen ist er ausgezogen und in eine günstigere Unterkunft umgezogen.

Jutta Kammann (79) hat Schimpf in seiner neuen Bleibe besucht. Die Schauspielerin ist eine langjährige Kollegin und Vertraute des 99-Jährigen. Und sie ist schockiert von dem, was sie im Pflegeheim gesehen hat, wie die «Bild»-Zeitung berichtet.

Pflegeheim ist zwar sauber, aber eine Verwahrstation

«Rolf hat immer wieder geweint und mich gefragt: Warum bin ich hier? Vorher war gut. Hier ist alles schlecht. War doch immer gut. Warum bin ich hier?», erklärt Kammann gegenüber «Bild». Auf die Frage, ob er hier rauswolle, habe «Der Alte» nur genickt.

Weiter führt die Schauspielerin aus, dass die Einrichtung zwar sauber sei, aber es sich um eine «Verwahrstation» handle.

Schimps Zimmer sei circa zehn bis zwölf Quadratmeter gross. «Die Bewohner sitzen wie in Einzelhaft allein in ihren Zimmern. Rolf sitzt im Rollstuhl und schaut gegen die Wand. Er hat keinen Fernseher und kein Radio. Niemand dort weiss, wer er ist und welche Lebensleistung er erbracht hat. Das war im Augustinum anders. Da wurde er bestens betreut und konnte sich immer mit Menschen unterhalten, die ihn kannten», so Kammann.

Jutta Kammann ist seit vielen Jahren mit Rolf Schimpf befreundet und hat ihn in seinem neuen Pflegeheim besucht. IMAGO/Spöttel Picture

Schimpf wischte sich verstohlen Tränen ab

Schimpfs Freude über den Besuch seiner Kollegin war gross. Kammann berichtet, dass er verstohlen seine Tränen abwischt und sie ebenfalls weinen musste.

Der TV-Star leidet unter Demenz, dass er trotzdem mitbekomme, wie armselig er da lebt und nicht verstehe, warum er da ist, das breche Kammann das Herz.

Nach Informationen, die der «Bild»-Zeitung vorliegen, wurden im Vorfeld intensive Gespräche mit dem Augustinum, Schimpf und seinem Betreuer geführt. Schimpf hätte in ein kleineres Apartment ziehen können, aber das wollte er nicht. Gar eine Finanzhilfe durch den Förderverein des Augustinums habe man ihm angeboten, damit der 99-Jährige sein gewohntes Umfeld nicht verlassen muss. «Herr Schimpf wollte den Umzug. Er wird in seinem neuen Zuhause gut gepflegt», sagt sein Betreuer zu «Bild».

Mehr Videos aus dem Ressort