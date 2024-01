Kanye West ersetzt Zähne mit Gebiss aus Titan Kanye West soll seine echten Zähne mit einem Gebiss aus Titan ersetzt haben. Bild: Instagram/kanyewest Der Rapper schockierte in den letzten Jahren immer wieder aufs Neue mit Skandalen und antisemitischen Thesen. Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa In einer Instagram-Story vergleicht Ye seinen neuen Zahnersatz mit dem legendären Bösewicht aus den James-Bond-Filmen – Jaws oder auf Deutsch Beisser. Bild: Instagram/kanyewest Das Titan-Gebiss soll zähneknirschende 735'000 Franken gekostet haben. Bild: Instagram/kanyewest Schon 2010 sorgte der Rapper mit seinen Zähnen für Aufsehen: Damals zeigte er seinen mit Diamanten besetzten Zahnersatz in der Talkshow von Ellen DeGeneres. Bild: Youtube/TheEllenShow Kanye West ersetzt Zähne mit Gebiss aus Titan Kanye West soll seine echten Zähne mit einem Gebiss aus Titan ersetzt haben. Bild: Instagram/kanyewest Der Rapper schockierte in den letzten Jahren immer wieder aufs Neue mit Skandalen und antisemitischen Thesen. Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa In einer Instagram-Story vergleicht Ye seinen neuen Zahnersatz mit dem legendären Bösewicht aus den James-Bond-Filmen – Jaws oder auf Deutsch Beisser. Bild: Instagram/kanyewest Das Titan-Gebiss soll zähneknirschende 735'000 Franken gekostet haben. Bild: Instagram/kanyewest Schon 2010 sorgte der Rapper mit seinen Zähnen für Aufsehen: Damals zeigte er seinen mit Diamanten besetzten Zahnersatz in der Talkshow von Ellen DeGeneres. Bild: Youtube/TheEllenShow

Kanye West ist immer für einen Schocker zu haben: Dieses Mal soll sich der Rapper seine Zähne mit einem Gebiss aus Titan ersetzt haben. Im Wert von umgerechnet rund 735'000 Franken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Skandalrapper Kanye Weste soll angeblich seine Zähne ziehen lassen haben, um Platz für ein Gebiss aus Titan zu schaffen.

Die neue Kauleiste des Ex-Manns von Kim Kardashian soll rund 735'000 Franken gekostet haben.

Inspiriert wurde er durch den James-Bond-Bösewicht Jaws.

Auf Social Media werden seine neuen Zähne mit Kaugummipapier verglichen. Mehr anzeigen

In einer Instagram-Story präsentierte Kanye West (46), der sich auch Ye nennt, am Mittwoch stolz seine neuen Beisserchen und postete gleich im Anschluss Infos zu Jaws, dem James-Bond-Bösewicht aus den Filmen «Der Spion, der mich liebte» (1977) und «Moonraker» (1979). Der Widersacher des berühmten Agenten scheint ihn zum neuen Look inspiriert zu haben.

Wie «Daily Mail» schreibt, soll sich der Skandalrapper seine Zähne entfernen und durch eine Prothese aus Titan ersetzen lassen. Es handle sich dabei um ein einzigartiges Modell, das mit und nur für Ye designt wurde.

Die Ehre, sich um das neue Gebiss des 46-Jährigen zu kümmern, wurde Dr. Thomas Connelly zuteil, der sich selbst als Vater der Diamantzahnheilkunde bezeichnet. Ausserdem sei auch Naoki Hayashi, kosmetischer Zahnarzt, beim Prozess involviert gewesen.

Zähne des Rappers wurden doch nicht gezogen

Der Preis seines neuen Gebisses wird beim ein oder anderen für Zähneknirschen sorgen. Denn laut «Daily Mail» soll der Ex-Mann von Kim Kardashian (43) für sein Titangebiss stolze 850'000 US-Dollar geblecht haben. Umgerechnet sind das rund 735'000 Franken.

Dr. Connelly schwärmte im Gespräch mit «Daily Mail» von Yes Kreativität: «Es war ein Vergnügen, mit ihm bei jedem Schritt des Prozesses zusammenzuarbeiten. Seine Vision für die Gestaltung einzigartiger Kunst geht über den zahnmedizinischen Fortschritt hinaus. Die Verbindung seiner Vision mit der zahnmedizinischen Wissenschaft hat einen neuen Look geschaffen, der episch ist!»

Dass der Rapper sich wirklich die Zähne hat ziehen lassen, scheint dann doch nicht zu stimmen. So zitiert «Complex» Dr. Connelly, der auch schon mit anderen Promis zusammengearbeitet hat: «Er hat seine Zähne nicht entfernen lassen. Er hat immer noch ein vollständiges Gebiss. Er ist gesund und glücklich.»

Wie weit Ye für sein Lachen aus Titan wirklich gegangen ist, scheint nicht ganz klar. Für Aufsehen gesorgt hat er mit seinem neuen Auftritt aber auf jeden Fall schon einmal, denn die Reaktionen auf Social Media zeigen: Die Leute sind irritiert und geschockt. In kreativen Memes wird der Vergleich zu Kaugummipapier gezogen.

2010 zeigte sich Ye mit funkelnden Diamanten im Mund

Schon 2010 machte Ye Schlagzeilen in Bezug auf seine Zähne. Bei einem Auftritt in der «The Ellen DeGeneres Show» glitzerten Steine aus deinem Mund. Damals waren es Gold und Diamanten, die er sich einpflanzen liess.

Auf die Frage, ob es sich dabei um Grillz handle, meinte der Rapper grinsend: «Das sind wirklich meine echten Zähne.» Er bestätigte damit, diese rausgenommen zu haben, um Platz für funkelnde Diamanten zu schaffen.

Als Grund für diese skurrile Entscheidung gab Ye an, dass Diamanten einfach «cooler» wären.