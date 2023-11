Katja Krasavice sagt, sie verdiene auf der Online-Plattform OnlyFans jeden Monat einen sechsstelligen Euro-Betrag. Bild: IMAGO/Panama Pictures

Es geht noch 52 Tage bis Weihnachten, doch Katja Krasavice liefert bereits jetzt das erste Geschenk. Die Rapperin enthüllt leicht bekleidet auf Instagram ihren Adventskalender — und die Fans sind verrückt danach.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für Erotik-Model, Influencerin und Rapperin Katja Krasavice ist bereits heute Weihnachten.

Es geht zwar noch fast zwei Monate bis zu den Festtagen, doch die 27-Jährige beglückt ihre über 3,7 Millionen Follower*innen auf Instagram bereits jetzt mit einem Geschenk.

Krasavice zeigt einmal mehr, was sie am besten kann: sich selber vermarkten. Mehr anzeigen

Katja Krasavice präsentiert sich ihren Follower*innen auf Instagram kopfüber in einem Lamborghini. Sieht alles ziemlich unbequem aus und manch ein Fan fragt sich:

Wie kommt sie da wieder raus?

Nun denn, die 27-jährige Influencerin aus Leipzig lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen, um aufzufallen. So ganz neu ist die aktuelle Idee von Krasavice aber nicht.

Mit den ausgefallenen Fotos im hautengen blauen Kleidchen kündigt das rappende Erotik-Model ihren diesjährigen Weihnachtskalender an.

Von «Muss ich haben!» bis «Ich brauche den Kalender!»

Seit Katja Krasavice die Bilder auf Instagram gepostet hat, gibt es bei ihren Fans scheinbar kein Halten mehr. Weit über 16'500 Kommentare wurden bereits darunter eingestellt.

Von «Muss ich haben!» bis «Ich brauche den Kalender!» überschlagen sich die Fans in ihrer Vorfreude. Und dabei hat die ehemalige DSDS-Jurorin noch nicht einmal verraten, was alles in dem Kalender zu finden sein wird.

Ein Instagram-User schreibt: «Ich dachte erst, es würde einen Weihnachtssong von dir geben.» Total enttäuscht ist der Mann jedoch nicht, denn er fügt noch an: «Der Adventskalender ist auch super cute.»

Katja Krasavice: «So was gab es von mir noch nie»

Katja Krasavice selber scheint mit ihrem Adventskalender total zufrieden sein. «So was gab es von mir noch nie», sagt sie in der «Bild». Und weiter: «Das planen wir schon seit Monaten.»

Die Influencerin zeigt mit dem Weihnachtskalender einmal mehr, was sie am besten kann: sich selber vermarkten.

Erst vor Kurzem hatte sie mit einem Fotoshooting im Whirlpool für Aufsehen gesorgt, bei dem sie nichts weiter als einen Spongebob-Bikini trug.

Allein auf der Online-Plattform OnlyFans soll Katja Krasavice laut eigenen Angaben jeden Monat einen sechsstelligen Euro-Betrag verdienen. Neben ihren Auftritten als Rapperin verkauft die 27-Jährige zudem noch ihren Eistee mit dem Namen «Sugar Mami».

2022 gingen laut «Bild» zehn Millionen von diesen Getränkedosen über die Ladentheke. Dies soll gegen zwölf Millionen Euro Umsatz ergeben haben.

Katja Krasavice spendet 100'000 Euro

Dank dieser Einnamen kann sich Katja Krasavice auch einen ziemlich grossen Fuhrpark leisten: In den sozialen Medien zeigt sie sich immer wieder gern mit auffälligen, teuren Sportwagen (siehe oben).

Aber auch gegenüber anderen Menschen gibt sie sich durchaus spendabel: So spendete die 27-Jährige bei der «Ein Herz für Kinder»-Gala vor einem Jahr 100'000 Euro.

