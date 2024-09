Kaulitz-Zwillinge feiern mit Heidi Klum in Zürcher Privatclub

Tom und Bill Kaulitz feierten vergangene Nacht im Icon-Club in Zürich ihren 35. Geburtstag. Bild: Screenshot Instagram

Heute werden Bill und Tom Kaulitz 35 Jahre alt. Weil die beiden Musiker mit ihrer Band Tokio Hotel gerade auf Tournee in der Schweiz sind, feierten sie letzte Nacht in einem Zürcher Club – natürlich war Heidi Klum auch da.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am heutigen Sonntag werden Bill und Tom Kaulitz 35 Jahre alt.

Weil die Zwillingsbrüder aktuell mit ihrer Band Tokio Hotel in der Schweiz auf Tournee sind, haben sie für ihre Geburtstagsparty letzte Nacht einen Club in Zürich gemietet.

Heute geht die Party bereits weiter: Aktuell verlustieren sie sich zusammen mit Heidi Klum, der Frau von Tom Kaulitz, und einigen weiteren Gästen am Zürichsee. Mehr anzeigen

Mit dem Eurovision Song Contest hat es für Zürich nicht geklappt. Aber vielleicht findet die Limmatstadt ja demnächst Erwähnung in der zweiten Staffel der Netflix-Doku «Kaulitz und Kaulitz».

Wie das?

Nun denn, Bill und Tom Kaulitz feiern heute, also am 1. September, ihren 35. Geburtstag und sind aktuell in der Schweiz auf Tournee.

Am Freitag traten die Zwillingen zusammen mit Bassist Georg Listing und Schlagzeuger Gustav Schäfer am Seaside Festival in Spiez BE, bevor gestern Samstag in Arbon TG den Besucher*innen der Sunnydays ordentlich einheizten.

Wer arbeiten kann, der kann auch feiern – deshalb legten Bill und Tom Kaulitz auf ihrem Weg vom Thurgau zu ihrem nächsten Konzert in München einen Stop in Zürich ein.

Yannik Zamboni feiert mit den Kaulitz-Zwillinge

In der Limmatstadt war der Icon Club für die beiden Geburtskinder für eine Privatparty reserviert.

Zusammen mit Heidi Klum, der Frau von Tom Kaulitz, dem Schweizer Modemacher Yannik Zamboni und ein paar wenigen handverlesenen Gästen feierten die Zwillinge dort ausgelassen in den Geburtstag hinein.

Die beiden Brüder schenken sich schon seit Jahren nichts mehr zum Geburtstag. Doch nachdem Bill Kaulitz diese Tradition im letzten Jahr gebrochen hat – siehe Netflix-Doku «Kaulitz und Kaulitz» –, war diesmal Tom an der Reihe.

Er übergab Bill eine grosse silberne Box, wie es in einer Instagram-Story von Heidi Klum zusehen ist. Nicht zu sehen ist, wie Bill die Box öffnete und was sich darin befunden hat.

Insider nehmen an, dass erst bei der Ausstrahlung der zweiten Staffel der Netflix-Doku «Kaulitz und Kaulitz» zu sehen sein wird, was Tom gestern Nacht in Zürich seinem Zwillingsbruder geschenkt hat.

Heute Sonntag wird am Zürichsee gefeiert

Wer arbeiten kann, der kann länger feiern: Heute Sonntagnachmittag geht die Party der Gebrüder Kaulitz in die zweite Runde.

Aktuell verlustieren sie sich zusammen mit Heidi Klum und ihren Gästen in einem Restaurant am Zürichsee.

