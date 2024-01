Emmy-Preisverleihung // Kieran Culkin bittet seine Frau um mehr Kinder Während der Preisverleihung gab es für den Bruder von «Kevin – Allein zu Haus»-Star einen emotionaler Moment. In seiner Dankesrede bittet Kieran Culkin seine Frau um mehr Kinder. 16.01.2024

«Succession»-Star Kieran Culkin ist der Abräumer an den Emmys. Der kleine Bruder von Macaulay Culkin hat drei wichtige Film- und Fernsehpreise gewonnen. Und hielt die berührendste Dankesrede der Gala.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Los Angeles wurden letzte Nacht die 75. Emmy Awards verliehen. Wegen des Doppelstreiks in Hollywood wurde die Awardshow von August 2023 verschoben.

In seiner emotionalen Dankesrede bittet Gewinner Kieran Culkin seine Frau um mehr Kinder.

In Los Angeles wurde wieder der rote Teppich ausgerollt: Am Montagabend wurden die Siegerinnen und Sieger in den mehr als zwei Dutzend wichtigsten Kategorien der Emmy-Awards 2023 bekannt gegeben.

Unter den besten Serien und Fernsehfilmen erhielt die HBO-Serie «Succession» sechs Awards. Ebenfalls sechs Preise räumte «The Bear» ab.

Für besonderes Aufsehen sorgte Kieran Culkin. Der Bruder von «Kevin – Allein zu Haus»-Star Macaulay Culkin gewann für seine Rolle in «Succession» einen Emmy als bester Hauptdarsteller in der Kategorie Dramaserie. Erst letzte Woche wurde er mit einem Golden Globe und einem Critics Choice Award ausgezeichnet.

In seiner originellen Dankesrede bittet der US-Schauspieler seine Frau um mehr Kinder: «Ich will mehr. Du hast gesagt, vielleicht, wenn ich gewinne».

Die Preisverleihung stand im Zeichen von Reunions. So traten die Original-Casts von «Grey’s Anatomy», «Die Sopranos», «Cheers» und «Martin» als Laudatoren auf.

