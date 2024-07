Wiedersehen in Ascot: Königin Camilla küsst Ex-Mann Andrew Parker Bowles Königin Camilla und Ex-Mann Andrew Parker Bowles begrüssen sich in Ascot mit Wangenküsschen. Bild: IMAGO/i Images Trotz unschöner Vorgeschichte scheint das Verhältnis zwischen Camilla und ihrem gehörnten Ex-Mann bis heute gut zu sein. Bild: IMAGO/i Images Es heisst, die Begrüssung des Ex-Paares sei derart zärtlich ausgefallen, dass sich manch eine der umstehenden Personen ein Grinsen nicht habe verkneifen können. Bild: IMAGO/Cover-Images Wiedersehen in Ascot: Königin Camilla küsst Ex-Mann Andrew Parker Bowles Königin Camilla und Ex-Mann Andrew Parker Bowles begrüssen sich in Ascot mit Wangenküsschen. Bild: IMAGO/i Images Trotz unschöner Vorgeschichte scheint das Verhältnis zwischen Camilla und ihrem gehörnten Ex-Mann bis heute gut zu sein. Bild: IMAGO/i Images Es heisst, die Begrüssung des Ex-Paares sei derart zärtlich ausgefallen, dass sich manch eine der umstehenden Personen ein Grinsen nicht habe verkneifen können. Bild: IMAGO/Cover-Images

Königin Camilla besuchte am Samstag das Pferderennen «King George VI and Queen Elizabeth Stakes» in Ascot. König Charles war nicht an ihrer Seite, dafür gab es Küsse für ihren Ex-Mann Andrew Parker Bowles.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Königin Camilla war gestern Samstag zu Gast beim traditionellen Pferderennen «King George VI and Queen Elizabeth Stakes» in Ascot.

Ausnahmsweise besucht die 77-Jährige die Rennen ohne ihren Ehemann, den an Krebs erkrankten König Charles.

Wie jetzt publizierte Fotos vom Traditionsanlass beweisen, scheint es Camilla in Ascot aber nicht an Unterhaltung gefehlt zu haben. Mehr anzeigen

Wer küsst denn da mit Königin Camilla?

Das wird sich gestern Samstag möglicherweise manch ein*e Besucher*in des traditionellen Pferderennens «King George VI and Queen Elizabeth Stakes» im englischen Ascot gefragt haben.

Zu ihren Lebzeiten war diese exklusive Sportveranstaltung ein fixer Termin in der royalen Agenda von Königin Elisabeth II.; aber auch ihr ältester Sohn und heutiger König Charles und seine Frau Königin Camilla gehören seit Jahren zu den Stammgästen.

Camilla fehlte es auch ohne Charles nicht an Unterhaltung

In diesem Jahr besuchte Camilla das Pferderennen aber ausnahmsweise ohne ihren an Krebs erkrankten Ehemann.

Wie jetzt publizierte Bilder vom Traditionsanlass beweisen, scheint es der 77-jährigen Königin in Ascot aber trotzdem nicht an Unterhaltung gefehlt zu haben.

Noch bevor der Startschuss zum Rennen abgefeuert wurde, traf Camilla auf ihren Ex-Mann Andrew Parker Bowles. 1973 hatte das Paar geheiratet und wurde im Jahr darauf Eltern von Sohn Thomas. Tochter Laura kam im Jahr 1978 zur Welt.

1995 wird die Ehe geschieden. Bereits drei Jahre vorher waren intime Telefongespräche zwischen Charles und Camilla veröffentlicht worden. Nur ein weiterer Beweis dafür, dass zwischen den beiden schon länger eine Liaison bestanden hat.

1994 gesteht Charles den Ehebruch in einem TV-Interview ein. Im Jahr darauf wird Camillas Ehe geschieden und das Paar zeigt sich das erste Mal in der Öffentlichkeit. 1996 folgte die Scheidung von Charles und Diana.

Begrüssung des Ex-Paars fällt überaus zärtlich aus

Trotz dieser unschönen Vorgeschichte scheint das Verhältnis zwischen Camilla und ihrem gehörnten Ex-Mann bis heute gut zu sein. In Ascot begrüssten sich die beiden jedenfalls mit Wangenküsschen.

Die Begrüssung des Ex-Paars sei sogar derart zärtlich ausgefallen, schreiben britische Medien, dass sich manch einer der umstehenden Gäste ein Grinsen nicht habe verkneifen können.

Ach ja, Königin Camilla ist übrigens nicht nur zum Küssen nach Ascot gefahren.

Nach dem Pferderennen wurde ihr die Aufgabe zuteil, den Siegerpokal an den französischen Jockey Christophe Soumillon und sein Pferd Goliath zu überreichen.

Mehr Videos aus dem Ressort