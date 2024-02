Königin Margrethe muss trotz Abdankung wieder arbeiten

Königin Margrethe II. von Dänemark hat den Thron eigentlich an ihren Sohn Frederik abgegeben. Nun aber muss sie noch einmal royale Pflichten erfüllen. EPA

Dänemarks Königin Margrethe II. hat am 14. Januar 2024 den Thron an ihren Sohn Frederik übergeben. Den Ruhestand kann sie aber nicht geniessen, sondern muss schon wieder als Regentin arbeiten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vier Wochen nach ihrer Abdankung ist Dänemarks Ex-Monarchin Margrethe II. wieder Regentin.

Ihr Sohn, König Frederik X., weilt derzeit mit seiner Familie in den Ferien im Ausland.

Die dänische Bevölkerung fürchtet, Frederik könnte sein Amt nicht ernst genug nehmen. Mehr anzeigen

Erst Mitte Januar hatte Margrethe II. den Thron an ihren Sohn Frederik abgegeben. Doch statt ihren Ruhestand geniessen zu können, muss die Ex-Monarchin schon wieder arbeiten und amtet tatsächlich als Regentin Dänemarks. Besonders erfreut sind die Dänen und Däninnen darüber nicht.

Das allerdings liegt weniger an Margrethe, als vielmehr an Frederik. Der neue König gönnt sich nämlich gerade Ferien mit der Familie. Allerdings muss immer ein Mitglied der royalen Familie in Dänemark sein, um den Monarchen zu vertreten, wenn er im Ausland weilt.

Ferien im Ausland: Der neue König ist dann erst mal weg

Laut «Bild» übernimmt diese Aufgabe eigentlich Kronprinz Christian, Frederiks 18-jähriger Sohn. Der ist aber mit in die Ferien gefahren, weswegen Margrethe einspringen muss. Im Ernstfall muss sie neue Gesetze unterschreiben, Minister verabschieden und generell für wichtige Amtshandlungen zur Verfügung stehen.

Die dänische Bevölkerung ist alles andere als erfreut darüber, dass sich Frederik so kurz nach seiner Inthronisierung eine lange Auszeit gönnt und befürchtet, dass er den Job nicht ernst genug nimmt.

Eigentlich müsste Frederik alle Hände voll zu tun haben

Auch Historiker Lars Hovbakke Sørensen zeigt sich überrascht: «Dass er von seiner Mutter vertreten werden kann, ist logisch, aber dass das so kurz nach dem Thronwechsel geschieht, ist schon besonders.» Man könnte eigentlich annehmen, so Sørensen, dass das neue Königspaar kurz nach dem Thronwechsel alle Hände voll zu tun so haben müsste.

Wohin Frederik mit der königlichen Familie gereist ist, ist derweil nicht bekannt. Traditionell entspannen sie im Winter in Verbier. Im Walliser Skiort gehört ihnen ein elegantes Chalet.