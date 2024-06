Angelina Jolie und Brad Pitt waren zwölf Jahre zusammen und davon zwei verheiratet, bevor sie sich 2016 trennten. Bild: AGO/ABACAPRESS

Angelina Jolie und Brad Pitt waren das Traumpaar in Hollywood. Seit das Paar geschieden ist, überzieht es sich mit Klagen. Doch nun könnte es am Filmfestival Venedig zu einem Zusammentreffen kommen.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Angelina Jolie und Brad Pitt galten zwölf Jahre lang als das Traumpaar in der Filmfabrik Hollywood.

Seit der Scheidung im Jahr 2016 überzieht sich das Ex-Paar mit Klagen.

Beim Filmfestival von Venedig könnten sich Jolie und Pitt wieder einmal über den Weg laufen – allerdings nur rein beruflich. Mehr anzeigen

Es kann ziemlich unangenehm sein, auf einer Party auf seine*n Ex-Partner*in zu treffen.

Aber stell dir vor, der Apéro findet während der Filmfestspiele in Venedig statt und die Beteiligten heissen Angelina Jolie und Brad Pitt.

Ab dem 28. August könnte die italienische Lagunenstadt zum Schauplatz dieses hochkarätigen Dramas werden: Wie «The Hollywood Reporter» schreibt, haben Jolie und Pitt Filme abgedreht, die möglicherweise beide in Venedig Premiere feiern könnten.

Jolie spielt Callas, Pitt einen Tatort-Reiniger

Die Werke des Ex-Paares «Brangelina» könnten unterschiedlicher nicht sein:

Angelina Jolie mimt in der Filmbiografie «Maria» von Pablo Larraín die Opernsängerin Maria Callas in den letzten Tagen ihres Lebens. Insider glauben, dass der Film in Venedig zum ersten Mal dem Kinopublikum gezeigt wird.

Derweil spielt Brad Pitt in der Gangsterkomödie «Wolfs» einen Tatort-Reiniger, der sich mit einem Konkurrenten (George Clooney) auseinandersetzen muss. Regie führte der US-Amerikaner Jon Watts.

Es heisst, der Film sei leichte Kost. Es soll aber wegen des Mitwirkens von Clooney trotzdem eine Chance auf die Weltpremiere in Venedig haben, glaubt «The Hollywood Reporter».

«Das Festival kann die beiden schon auseinanderhalten»

Muss man also befürchten, dass es in den Gassen von Venedig zum Handgemenge zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt kommt oder sogar, dass einer der beiden den anderen während in einen Kanal stösst?

Nein, muss man nicht.

Sollte es wirklich dazu kommen, dass zwei Filme von Jolie und Pitt in Venedig Premiere feiern, werden die Festival-Organisatoren dafür Sorge tragen, dass sich das Ex-Paar nicht in den Gassen der Stadt begegnen wird.

«Das Festival kann die beiden schon auseinanderhalten», erklärt ein Insider im «The Hollywood Reporter». Man könne darauf wetten, dass sowohl die Entourage von Angelina Jolie als auch jene von Brad Pitt sichergehen wird, dass sich die beiden nicht in Venedig über den Weg laufen werden.

Mehr Videos aus dem Ressort