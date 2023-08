Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz sind nochmals mit dem Schrecken davongekommen. Bild: Screenshot «Goodbye Deutschland»

Die «Goodbye Deutschland»-Auswanderer Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz müssen einen Rückschlag einstecken: Der 52-Jährige musste ins Spital eingeliefert werden – doch das hält ihn nicht von neuen Plänen ab.

Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz werden seit 15 Jahren von Kameras begleitet. Die Auswanderer haben unter anderem acht Jahre lang in Brasilien gelebt, heute haben sie ihre «Homebase» auf Mallorca.

Fans der Doku-Soap haben stets ihre optimistische Lebenseinstellung bewundert, auch ihre hohe Arbeitsmoral.

Sie ist Kellnerin, er ist Koch – in der Gastronomie-Branche konnten sie immer erfolgreich sein. Doch die Arbeit ist hart, was an der Gesundheit von Thommy nagt. In der jüngsten Folge von «Goodbye Deutschland» gab es dazu schlechte Nachrichten: «Es geht nicht. Thommy war heute im Krankenhaus», erzählt Kathrin unter Tränen. Die Dreharbeiten des Senders Vox konnten nicht stattfinden.

Neue Karrierepläne auf Mallorca

Der 52-Jährige hatte eine geweitete Herz- und Bauchaorta, was Kathrin grosse Sorgen machte, denn schon sein Vater starb an einem Aneurysma. «Wir müssen jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht», sagt die Kellnerin gegenüber RTL.

Wie die Ärzte beim Spital-Besuch allerdings feststellten, hat Thommy «nur» eine Zyste im Bauch.

Vollgas geben wollen sie zwar noch immer, doch anstelle einer neuen Heimat, weit weg von Deutschland, haben sie nun andere Pläne: Sie wollen Schlagerstars werden.

«Die sagt zu mir: Wir gehen jetzt singen!», berichtet Thommy vom Vorhaben seiner Frau – und dafür ist Mallorca ja der perfekte Ort. Sogar einen Song hätten sie schon: «Zuhause ist da, wo du bist». Gefragt werde Thommy bei den Entscheidungen nicht, es ist seine passive Rolle in der Ehe, erklärt er. «Sie ist halt immer die treibende Kraft.»

